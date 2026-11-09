PSOE propone a RTVE organizar un debate electoral entre Sánchez y Feijóo

El PSOE plantea que RTVE organice uno de los debates electorales entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, mientras el PP rechaza la televisión pública.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha propuesto formalmente a todas las formaciones políticas y a los grupos de comunicación que la Academia de Televisión organice los debates electorales entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. La propuesta, presentada en un comunicado, busca que uno de los dos encuentros previstos se celebre en RTVE, mientras que el otro quedaría en manos de un gran grupo de comunicación privado.

El PSOE defiende que la fórmula garantiza una señal neutral y abierta, de modo que todos los medios que lo deseen puedan emitir el debate. Según la formación, este modelo ya se aplicó con éxito en anteriores ocasiones, por lo que la Academia de Televisión sería la responsable de organizar ambos encuentros.

Also read PSOE propone a la Academia de Televisión organizar debates electorales tras veto del PP a RTVE

Propuesta del PSOE para reparto entre RTVE y privados

El PSOE considera indispensable que uno de los debates se celebre en el ámbito público y sea organizado por RTVE. Para el partido, este reparto equilibrado entre el servicio público y los operadores privados permitiría que ambos encuentros tengan un alcance amplio.

El segundo debate, según la propuesta socialista, sería organizado por uno de los grandes grupos de comunicación privados. El PSOE recuerda que la asistencia del PP, Vox y Frente Amplio ya está confirmada para uno de los encuentros planteados entre los candidatos.

Advertisement

Además, el PSOE insiste en que el debate a cuatro, con PSOE, PP, Vox y Frente Amplio, se realice en RTVE. Podemos, por su parte, ha pedido sumarse a ese debate a cuatro, según recoge la información.

Posiciones enfrentadas entre PSOE y Partido Popular

El Partido Popular rechaza acudir a la televisión pública y pide al PSOE que acepte la propuesta de Atresmedia para organizar un debate entre los cuatro principales candidatos electorales el lunes 23. La formación de Feijóo sostiene esa postura frente a la propuesta socialista.

El PSOE ha replicado que el PP elige sistemáticamente asistir a los debates electorales en las televisiones públicas autonómicas. La formación socialista cita como ejemplos los debates de Moreno Bonilla en Canal Sur y de Díaz Ayuso en Telemadrid, y acusa a Núñez Feijóo de vetar a la radiotelevisión pública de España.

Mientras tanto, el PP ya se ha reunido con Mediaset para avanzar en el formato del cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Según la información, esa propuesta queda supeditada a que el PP la hable con los socialistas, aunque la formación popular ya tiene reservada esa fecha.

Advertisement

Cara a cara pendiente y fecha prevista del 16

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha sido aceptado públicamente por los dos partidos, pero todavía no está cerrado. El encuentro que plantea Mediaset, que se emitiría a la vez en Telecinco y Cuatro, tendría lugar el día 16, el primer lunes de la campaña electoral.

El PSOE ya había aceptado ese cara a cara del día 16, pero condiciona su participación a que también se celebre el debate a cuatro en RTVE. Sin ese acuerdo, el calendario de los debates sigue sin cerrarse.

Como antecedente, en la campaña de las elecciones generales de 2023 se celebró un cara a cara entre Sánchez y Feijóo en Atresmedia. En esa misma campaña tuvo lugar un debate a cuatro en RTVE, al que no quiso acudir el presidente del PP.