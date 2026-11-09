PSOE propone a la Academia de Televisión organizar debates electorales tras veto del PP a RTVE

El PSOE impulsa que la Academia de Televisión organice los debates del 29N ante el rechazo del PP a debatir en la pública, buscando neutralidad y amplia difusión mediática.

El Partido Socialista Obrero Español ha presentado una nueva iniciativa institucional para garantizar la celebración de debates electorales en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, tras el rechazo continuo del Partido Popular a participar en encuentros en la televisión pública. La propuesta del PSOE sugiere la intervención de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión como organismo encargado de la organización y neutralidad de los debates, ante la insistencia del PP de llevar a cabo los cara a cara y los debates plurales exclusivamente en medios privados.

Nueva propuesta socialista ante el veto a RTVE

La propuesta formal del PSOE busca asegurar que al menos uno de los debates, ya sea el enfrentamiento directo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo o el debate a cuatro con Santiago Abascal y Ada Colau, tenga lugar en la televisión pública estatal. Los socialistas argumentan que la institucionalidad de la comunicación pública es esencial para la democracia, aunque reconocen la necesidad de flexibilizar la organización mediante terceros entidades. Esta medida responde directamente al veto del Partido Popular, que considera que las televisiones privadas ofrecen mayores garantías de neutralidad que la señal pública, una postura que contrasta con la asistencia histórica de otros dirigentes populares a debates autonómicos.

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El papel de la Academia de Televisión

La Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión se presenta como la figura neutral capaz de organizar los encuentros electorales bajo un formato abierto. Las fuentes del PSOE indican que esta fórmula garantiza una señal técnica y editorialmente neutral, permitiendo que todos los medios de comunicación puedan emitir libremente el contenido sin censura ni sesgo. Este mecanismo no es nuevo en la historia política española, ya que se utilizó con anterioridad para organizar los debates de las elecciones generales de 2015 y de 2019, estableciendo un precedente de funcionamiento reconocido por el sector mediático y político. La intención es replicar este modelo de confianza para evitar conflictos sobre la legitimidad del debate en la campaña del 29N.

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Posiciones enfrentadas sobre neutralidad y publicidad

El Partido Popular mantiene su firme oposición a la presencia de Alberto Núñez Feijóo en RTVE, argumentando que los medios privados son superiores en la garantía de neutralidad frente al ente público. Esta postura ha sido confirmada por fuentes del partido este viernes, que defienden que los cara a cara y los debates a cuatro deben celebrarse en televisiones privadas. Sin embargo, el PSOE señala una contradicción evidente en la argumentación popular, recordando que otros líderes del Partido Popular, como Juan Manuel Moreno Bonilla en Canal Sur y Isabel Díaz Ayuso en Telemadrid, sí participan regularmente en debates en televisiones públicas autonómicas. Para los socialistas, es incoherente que el secretario general del PP respete la institucionalidad en las televisiones públicas regionales pero niegue esa misma institucionalidad a nivel estatal.

Impacto inmediato y próximos pasos en la campaña

La negativa del Partido Popular a debatir en la pública mantiene la incertidumbre sobre la estructura final de los choques televisivos antes de los comicios del 29 de noviembre. Mientras el PSOE insiste en la participación en RTVE o bajo los auspicios de la Academia, el equipo de campaña de Alberto Núñez Feijóo continúa sin aclarar si aceptará la invitación para participar en el programa La Revuelta. Esta situación deja a Santiago Abascal como el único candidato de gran tamaño que ha confirmado su asistencia a un espacio televisivo para este lunes, aumentando la presión sobre el resto de líderes para definir su estrategia de comunicación. La ausencia de un acuerdo claro sobre el escenario principal de los debates podría condicionar la visibilidad de los candidatos y la capacidad de los ciudadanos para contrastar propuestas en un medio de alcance masivo y gratuito.