PSOE: Militantes exigen congreso extraordinario y elecciones anticipadas

Un centenar de militantes y ex altos cargos del PSOE se han reunido en Madrid para exigir un congreso extraordinario y elecciones anticipadas ante la situación crítica del partido. Según ellos, el líder del partido, Pedro Sánchez, no sabía nada de las cloacas que impulsó en el PSOE su lugarteniente Cerdán y mantiene la confianza en la directora de la Guardia Civil. Sin embargo, estos críticos aseguran que no son 'los de siempre', sino que son militantes socialistas yengineeros de Telecomunicación de 50 años que se afilian al partido siendo muy jóvenes.

Un grupo de militantes y ex altos cargos del PSOE se ha reunido en Madrid para exigir un congreso extraordinario y elecciones anticipadas ante la situación crítica del partido.

Según ellos, el líder del partido, Pedro Sánchez, no sabía nada de las cloacas que impulsó en el PSOE su lugarteniente Cerdán y mantiene la confianza en la directora de la Guardia Civil. Sin embargo, estos críticos aseguran que no son 'los de siempre', sino que son militantes socialistas yengineeros de Telecomunicación de 50 años que se afilian al partido siendo muy jóvenes.

La corriente ReActiva, que cuestiona la política de eslóganes que se quedan en nada, también ha puesto en valor el papel de los concejales y alcaldes que luchan contra las problemáticas graves del país. Además, han advertido del temor al castigo en las urnas que pueden sufrir los candidatos en las municipales y autonómicas de 2027 si se celebran antes las generales.

Sobre la eventual responsabilidad del presidente en los casos de corrupción, ambos jóvenes coinciden en que si Sánchez dice que no sabía nada, tendrá que irse, como Aguirre. También han destacado la importancia de que las ideas de la socialdemocracia vuelvan a implementarse en el PSOE para evitar que se convierta en una secta





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PSOE Elecciones Anticipadas Congreso Extraordinario Pedro Sánchez Corrupción Socialdemocracia

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