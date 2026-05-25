El partido socialista reitera su confianza en la honestidad de la esposa del presidente del Gobierno tras un informe de la UCO que no detecta irregularidades en la cátedra de Begoña Gómez. El partido definde su defensa de la mujer del presidente del Ejecutivo, a la que el juez Juan Carlos Peinado planteó juzgar con jurado popular por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.

El PSOE ha expresado su confianza en que la verdad se abrirá paso tras dos años de persecucuñ hacia Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno.

Este informe sigue a un lado que no detecta irregularidades en la catedra que codirigi÷ó en la Universidad Complutense. El partido defiende la honestidad de Gómez y minimiza la importancia de los 17.000 euros facturados por ella. A(ls ms modernos en redes sociales, el informe de la UCO destaca contratos irregulares, pero el PSOE reitera la inocencia de Gómez.

, el partido reitera su defensa de la mujer del presidente del Ejecutivo, a la que el juez Juan Carlos Peinado planteù juzgar con jurado popular por presuntos delitos de malversáción, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. *Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido*روتízca el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, óscar Puente, en los 17.000 euros que Begoña Gómez habró facturado con este proyecto





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