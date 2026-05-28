Psiquiatría en España: Profesionales de referencia y sus especialidades

La Psiquiatría es una especialidad clave en España para el diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos mentales, emocionales y del comportamiento. En el país destacan profesionales de referencia en áreas como la salud mental infanto-juvenil, los trastornos afectivos, la psicofarmacología, las adicciones, la patología dual y la investigación clínica.

La Psiquiatría es una especialidad clave para el diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos mentales, emocionales y del comportamiento. En España destacan profesionales de referencia en áreas como la salud mental infanto-juvenil, los trastornos afectivos , la psicofarmacología , las adicciones, la patología dual y la investigación clínica.

Celso Arango, doctor en Medicina y Cirugía y profesor titular de Psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid, ha dedicado más de tres décadas a la psiquiatría y ha participado en más de 70 proyectos de investigación. El doctor Atef Harkous, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, es licenciado en Medicina y especializado en patología dual, psicoterapia relacional y psicoanálisis lacaniano.

Enrique Baca, catedrático de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de la relación entre psiquiatría, sociedad y calidad de vida. José Luis Carrasco, jefe de Servicio de Psiquiatría y director de la Unidad de Trastornos de la Personalidad del Hospital Universitario Clínico San Carlos, está especializado en el tratamiento del trastorno depresivo y de la ansiedad.

Díaz Marsá, Licenciada en Medicina y Cirugía y responsable de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria y del Programa de Intervención Precoz en Psicosis de Inicio Reciente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, es especialista en trastornos alimentarios y psicosis





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