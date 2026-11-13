Psicología del lujo: Por qué el quiet luxury sustituye a la ostentación

Ben Voyer analiza cómo la exclusividad y los precios condicionan el consumo. El quiet luxury emerge como tendencia ante la pérdida de valor del término lujo.

Ben Voyer, catedrático de Ciencias del Comportamiento, desentraña las razones psicológicas que impulsan a los consumidores a perseguir artículos de alta gama. Este experto revela que la exclusividad, los precios elevados y la búsqueda de estatus social son factores decisivos en nuestras decisiones de compra. La tendencia del quiet luxury está ganando terreno frente a la ostentación tradicional, marcando un cambio significativo en el comportamiento del mercado.

El atractivo de la exclusividad y el estatus social

La razón fundamental por la que anhelamos un objeto cuando todo el mundo lo desea reside en nuestra evolución biológica. Los seres humanos hemos desarrollado la capacidad de detectar aquello que es escaso y competir por obtenerlo. Si un artículo se vuelve inalcanzable o raro, se transforma en un recurso codiciado, lo que aumenta automáticamente su atractivo percibido.

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Este fenómeno proporciona una validación social implícita. Cuando otras personas desean algo, asumimos que debe ser bueno o valioso. Ya no compramos solo por utilidad, sino que ambicionamos y adquirimos objetos por lo que pueden aportarnos a nivel social. En el caso del lujo, invertimos en productos prescindibles, entendiendo que el lujo comienza donde termina la necesidad básica, también porque transmiten mensajes a los demás sobre quiénes somos.

La pérdida de significado del término lujo

Ben Voyer argumenta que la palabra lujo ha perdido gran parte de su significado en los últimos veinticinco años. Lo que antes era sinónimo de artesanía, producción a pequeña escala y largos procesos de fabricación con correspondientes tiempos de espera, ahora se utiliza para referirse a prácticamente cualquier cosa con un precio elevado producida en masa.

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En ocasiones, se emplea simplemente como una etiqueta sin relación alguna con la calidad real. Distinguir lo verdaderamente exclusivo de un producto se complica especialmente para los consumidores nuevos. Los entendidos saben apreciar la diferencia, pero quienes no tienen conocimientos profundos pueden sentirse decepcionados al adquirir artículos etiquetados como premium cuando, en realidad, no lo son.

El sesgo del precio y la regla mental

Existe una regla mental en la economía conductual conocida como la regla del precio, que utilizamos para juzgar el valor, la calidad o la conveniencia basándonos en los ceros del coste, sin analizar la información disponible. Esta asociación puede resultar engañosa, aunque seguimos utilizándola como referencia. El precio depende de factores como el volumen de producción, la demanda o el deseo que despierta un producto determinado.

Esta lógica es visible en categorías como servicios o artículos relacionados con la salud, donde el consumidor puede interpretar que gastar menos implica asumir un riesgo mayor. Asumimos que el costo elevado garantiza mejor calidad, aunque esta suposición no siempre se ajusta a la realidad objetiva del producto adquirido.

Tendencias hacia la discreción y el quiet luxury

Aunque estos atajos mentales nos ayudan a ahorrar recursos cognitivos, somos libres de escoger dejarnos influir. En decisiones donde estamos muy implicados, tendemos a procesar la información con mayor detenimiento y a dejarnos influir menos por factores externos superficiales. El quiet luxury, discreto y sin estridencias, demuestra que los consumidores comprenden que el lujo no necesita ser llamativo ni llevar grandes logotipos.

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Se comienza a apreciar estos artículos por su calidad intrínseca en lugar de por su visibilidad. Sin embargo, la necesidad de comunicar estatus sigue siendo muy fuerte entre los compradores ocasionales, que tienden a preferir artículos más deslumbrantes con marcas más visibles. Esta dualidad marca el futuro del sector de la moda y el consumo de bienes de alto valor.