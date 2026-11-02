Psicólogos advierten sobre exposición emocional en redes tras tragedia de Urda

Expertos en trauma advierten sobre el riesgo de estrés postraumático por compartir imágenes en redes sociales tras la tragedia de Urda, urging respeto.

Tras la trágica incidente ocurrido en Urda, especialistas en salud mental han emitido un llamado urgente a la ciudadanía para evitar el sensacionalismo en las redes sociales. Se enfatiza la necesidad de respetar el dolor de los familiares y afectados, así como abstenerse de difundir fotografías o vídeos que puedan causar daño emocional adicional.

Consecuencias de la exposición emocional

Marta Alonso, psicóloga con amplia experiencia en el tratamiento del trauma, ha señalado con claridad la importancia de entender lo que se conoce como exposición emocional. Este fenómeno psicológico se produce cuando las personas se ven obligadas a observar de manera inevitable imágenes, vídeos y testimonios impactantes que circulan ampliamente en la red.

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La especialista considera innecesarias las muestras públicas de dolor excesivo y las imágenes dramáticas que buscan captar la atención. Estas publicaciones suelen incrementar significativamente el impacto emocional tanto en los oyentes accidentales como en los familiares directos y personas afectadas por la tragedia, generando un sufrimiento añadido no previsto.

Prevención del estrés postraumático secundario

Vanesa Fernández, doctora en Psicología, ha sugerido firmemente a los usuarios compartir únicamente información relevante y verificada. Se debe evitar la difusión de contenido gráfico que pueda aumentar el daño psicológico. El exceso de información traumática puede tener consecuencias graves, incluyendo el desarrollo de fobias o estrés postraumático en individuos que no vivieron el evento directamente.

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Se ha destacado que algunos problemas de salud mental pueden adquirirse no solo por la vivencia en sí del evento traumático, sino también a través de la transmisión de información o simplemente mediante la observación pasiva de los mismos. Este riesgo es especialmente alto en entornos digitales de alta velocidad.

Uso responsable y solidaridad positiva

No obstante, las plataformas digitales también tienen el potencial de fomentar la solidaridad y la empatía si se utilizan con respeto y conciencia. Los profesionales de la psicología de emergencias trabajan para normalizar las emociones y informar a las víctimas sobre cuáles son las respuestas emocionales más comunes ante una crisis.

Es fundamental reflexionar sobre la utilidad real de la información que se comparte. Antes de subir contenido a las redes sociales, es crucial preguntar si lo que se aporta realmente sirve para ayudar o si solo busca atención. Este enfoque responsable ayuda a proteger la salud pública emocional en momentos de crisis nacional.

Cumplimentacion de la seguridad en Urda

Mientras tanto, la zona cero en Urda permanece fuertemente blindada mientras continúan las operaciones para buscar restos biológicos entre los escombros. La situación de los hospitalizados en Castilla-La Mancha ha experimentado cambios, con el número de ingresados descendiendo a treinta y uno en estos momentos. El fuerte dispositivo de seguridad ha disuadido a grupos externos, logrando identificar a más de dos mil personas y confiscar decenas de objetos en la zona.