La especialista Ana San Vicente detalla cómo el miedo a la ansiedad genera evitación. Descubre por qué tolerar la incomodidad es la clave para recuperar la libertad de acción diaria.

La psicóloga Ana San Vicente utiliza la metáfora del botón rojo para explicar cómo el temor a ciertas sensaciones puede llevarnos a evitar situaciones cotidianas. Al manejar un vehículo, el conductor puede preguntarse repetidamente si volverá a ocurrir un incidente. Esta duda genera una vigilancia constante de las propias reacciones físicas. Con el paso del tiempo, las autopistas o los trayectos largos pasan a ser descartados. La vía rápida deja de ser la opción prioritaria, sustituida por el miedo a perder el control.

El mecanismo de evitación y el círculo vicioso

El proceso comienza mucho antes de salir de casa. La persona organiza el plan mentalmente y decide si realizará ese trayecto específico. Al tomar el volante, la atención se centra exclusivamente en las sensaciones internas. Si alguien sugiere no pulsar un botón rojo, la tendencia es pensar en ello continuamente. Las sensaciones de ansiedad operan con un mecanismo similar. La atención hacia lo que se siente aumenta drásticamente.

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Este ciclo es explicado por la psicóloga como una trampa de autoprotección. Se toman precauciones para evitar que la crisis se repita. Es común dejar de conducir por ciertas zonas o necesitar acompañamiento constante. El inconveniente radica en que estas decisiones limitan progresivamente la vida. La libertad de movimiento se reduce debido a reglas autoimpuestas. La evitación se convierte en la estrategia principal de manejo.

La importancia de tolerar la incomodidad

La solución no reside en suprimir los sentimientos, sino en cambiar la respuesta. La experta insiste en dejar de vigilar el cuerpo de forma continua. Se requiere comprender la respuesta fisiológica y aprender a tolerarla. Huir de la situación no resuelve la causa raíz del malestar. Aunque resulte incómoda, la exposición controlada permite adaptarse. La metáfora apunta a que las sensaciones incómodas pueden aparecer. Lo crucial es modificar cómo reaccionamos ante ellas.

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Consecuencias y próximos pasos en el tratamiento

La specialist señala que cualquier síntoma físico no debe atribuirse automáticamente a la ansiedad. Es fundamental diferenciar entre el origen emocional y el físico. El objetivo es recuperar actividades importantes sin esperar a la ausencia total del miedo. Esta estrategia se atribuye a la experta Ana San Vicente en sus análisis. La recuperación implica aceptar que el miedo puede coexistir con la acción. No se trata de eliminar el miedo, sino de no dejar que dicte las reglas.

Ana San Vicente y su enfoque periodístico

Ana San Vicente es periodista colaboradora en el medio 20minutos desde 2025. Su especialización abarca moda, belleza, bienestar y estilo de vida. Trabaja en el vertical de Mujer.es ofreciendo información accesible. Su trabajo combina la rigurosidad de la salud mental con el lifestyle. La metáfora del botón rojo resume su explicación sobre el control emocional. La conclusión es que nuestra respuesta ante la incomodidad determina nuestra calidad de vida.