PSC y PSOE: La clave del margen electoral en Catalunya para el Gobierno estatal

El análisis revela que el triunfo del PSC con amplio margen sobre la derecha en Catalunya es condició sine qua non para la permanencia o llegada del PSOE a la Moncloa.

La dinámica electoral en Catalunya ha demostrado ser un factor determinante para la estabilidad del gobierno del PSOE a nivel estatal. Sin un triunfo rotundo del PSC que asegure una ventaja significativa frente a las formaciones de derecha y extrema derecha, resulta prácticamente imposible que el partido socialista pueda acceder o mantenerse en el Poder ejecutivo de España.

La hegemonía del PSC en los comicios

El Partit dels Socialistes de Catalunya se ha consolidado como la fuerza hegemónica en las elecciones generales a nivel regional. Desde la restauración de la democracia en 1977, el PSC ha cosechado once victorias consecutivas. Sin embargo, la magnitud de esta victoria es crucial. Para impulsar al PSOE hacia La Moncloa, los socialistas catalanes necesitan superar en al menos diez o más escaños a la suma de los resultados obtenidos por la derecha y la extrema derecha estatales en la comunidad.

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Esta condición necesaria, aunque no siempre suficiente por sí sola, ha sido la regla histórica. Si el PSC no logra este margen de seguridad, la viabilidad de un gobierno socialista en Madrid se ve severamente comprometida. La única excepción notable ocurrió en las elecciones de noviembre de 2019, donde el PSC obtuvo doce diputados, quedando uno por debajo de los trece escaños logrados por ERC, pero donde los acuerdos parlamentarios posteriores permitieron la investidura.

El peso decisivo en las investiduras

En las elecciones de 2023, el PSC arrancó con un claro dominio, obteniendo el 34,5 por ciento de los votos y diecinueve diputados. Este resultado dejó un margen de once escaños por encima de la suma del PP y Vox en la región. Este margen fue fundamental durante la investidura, donde el presidente Pedro Sánchez contó con el apoyo de los diputados del PSC, ERC, Comunes y Junts, superando ampliamente a su rival Feijóo en votos de investidura dentro de Catalunya.

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El contraste con la situación en el resto del Estado era palmario. Mientras que en Catalunya la derecha sumaba apenas dos escaños, en la nación general el Partido Popular acumuló ciento treinta diputados y Vox veintinueve. Esta disparidad regional subraya cómo los votos catalanes actúan como un balancín político clave para la formación de mayorías en el Congreso de los Diputados.

Historial electoral y perspectivas para el 29-N

El líder del PSC, Salvador Illa, ha enfatizado públicamente esta importancia estratégica. Durante la Festa de la Rosa celebrada en Gavà el 20 de septiembre junto al presidente Sánchez, Illa declaró que Catalunya ha sido decisiva para el progreso de España y está llamada a serlo nuevamente. Considera que la región tiene la fuerza necesaria para salvar el futuro de una España plural.

De cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CEO) sugieren que los socialistas catalanes podrían repetir los diecinueve escaños de 2023. No obstante, la distancia con el Partido Popular y Vox podría reducirse, pasando de once a entre seis y ocho diputados. Este margen más ajustado podría resultar insuficiente para compensar eventuales pérdidas en otras regiones del Estado.

La historia reciente muestra que, con la excepción de 1996, el PSC ha superado en diez o más escaños a la derecha estatal en todas las ocasiones en que el PSOE ha podido gobernar. En 1977 y 1979, aunque el PSC fue el partido más votado con quince y diecisiete diputados respectivamente, los resultados de la UCD a nivel nacional fueron suficientes para que el PSOE permaneciera en la oposición. Actualmente, con el PP y Vox perdiendo fuerza en Catalunya pero manteniéndose fuertes en otras zonas, la competencia por la hegemonía en el Senado y el Congreso se intensificará.

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Relevancia política y próximos pasos

Salvador Illa y Pedro Sánchez han reforzado su agenda política conjunta tras la pausa provocada por el accidente ferroviario en Urda. Sánchez ha manifestado su comodidad en las visitas a Catalunya, un territorio históricamente hostil para el PP pero clave para el PSOE. La próxima participación en el Foro organizado por Prisa, donde también estarán presentes Illa y el alcalde Jaume Collboni, servirá para reafirmar la alianza estratégica entre ambos líderes.

El escenario para el 29-N requiere no solo mantener la ventaja sobre la derecha en Catalunya, sino asegurar que esa ventaja sea lo suficientemente robusta para equilibrar las cuentas nacionales. Cualquier erosión en el liderazgo del PSC frente a Vox y el PP podría tener un impacto desproporcionado en la capacidad del PSOE para formar gobierno o continuar en el poder, dado el historial de dependencia de los votos catalanes para superar a las formaciones conservadoras a nivel estatal.