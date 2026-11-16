Prueba nacional de alerta de la FEMA: no habrá apagón global de internet

La FEMA hará una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencias en EEUU de un minuto, sin relación con los bulos de un apagón mundial de internet.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos, conocida como FEMA, realizará una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencias a las 14:20 horas, hora del Este, que equivale a las 20:20 en España. Las emisoras y operadores que participan en la iniciativa en todo el país interrumpirán brevemente su programación habitual de radio, televisión y cable para emitir un mensaje de prueba.

Según el propio anuncio de la FEMA, la población no tendrá que hacer nada durante la interrupción, que durará un minuto. Mientras tanto, en redes sociales circula un relato que afirma lo contrario, con cortes de varios días y una supuesta caída global de internet que no tiene base en el comunicado oficial.

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Qué establece la prueba nacional de alerta

La prueba consiste en un mensaje de un minuto que comprueba el funcionamiento del sistema de alerta estadounidense. La FEMA lo presenta como un ejercicio técnico y no como una señal de peligro.

El objetivo es verificar que el sistema funciona correctamente por si fuera necesario utilizarlo durante una emergencia real. La agencia ha confirmado que la prueba no incluirá las alertas de emergencia enviadas a la población, por lo que no debe confundirse con un aviso de riesgo.

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La interrupción afecta solo a Estados Unidos, no a España. Se trata de un corte de la programación de radio, televisión y cable, de un minuto de duración, y no de un fallo en las redes de telecomunicaciones.

Bulos sobre un apagón global de internet

Los bulos que circulan en redes sociales afirman que la caída de internet durará 72 horas y que vendrá acompañada de un ciberataque global. Ninguna de esas afirmaciones aparece en el anuncio de la FEMA, que describe una prueba de un minuto.

Con el paso de los días, el relato se fue cargando de más versiones. Algunas publicaciones aseguraban que internet se caerá durante tres meses, mientras que otras sostenían que las cuentas bancarias se reiniciarán, sin aportar ninguna fuente verificable.

El origen de parte de la confusión se encuentra en una ficción. El 1 de noviembre, una cuenta de X sin identificar instó a los usuarios a recuperar los últimos 15 segundos de un episodio de una serie, donde una escena de una reunión familiar se relacionaba con un suceso que estuvo a punto de acabar con la ciudad. El tuit no ofrecía ninguna prueba sobre un apagón real, pero más de 1,5 millones de personas hicieron clic en la publicación.

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Recomendaciones europeas y el bulo del martes 17

Un bulo sobre un apagón previsto para el martes 17 se ha mezclado con recomendaciones europeas ante emergencias, según el texto disponible. Esta combinación busca dar apariencia de veracidad a una noticia que no tiene base.

Algunos usuarios en Europa han utilizado la estrategia de preparación ante grandes crisis y amenazas como argumento para hacer creíble el supuesto apagón. Sin embargo, esas recomendaciones son orientaciones generales de preparación y no anuncian ningún corte concreto de internet.

Para distinguir la información verificable de la desinformación, conviene separar dos cosas. La prueba de la FEMA es un ejercicio real, anunciado con hora y procedimiento, mientras que los mensajes sobre un apagón mundial de internet no cuentan con respaldo oficial en el anuncio de la agencia.