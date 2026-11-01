Prueba del alce: experto explica maniobra correcta para esquivar animales

El ingeniero Barrenegoa detalla cómo la prueba del alce evalúa la estabilidad del vehículo. Aprende la maniobra correcta a 80 km/h para esquivar animales sin perder el control.

El ingeniero Iker Barrenegoa, propietario de la cadena de gasolineras EasyGas, ha publicado un video educativo donde analiza en profundidad la llamada prueba del alce y explica la estrategia adecuada para evadir animales en la carretera. Este experto señala que la circulación en tramos con alta probabilidad de encontrar fauna salvaje requiere precaución extrema, ya que a menudo las señales de advertencia no brindan tiempo suficiente para frenar por completo ante un imprevisto repentino. La claridad en la ejecución de la maniobra puede marcar la diferencia entre un susto y un accidente grave.

Claves de la prueba del alce

La prueba del alce es una maniobra estandarizada que evalúa la estabilidad, la suspensión y la capacidad de maniobra de un vehículo cuando se enfrenta a obstáculos súbitos. Este ejercicio se realiza en entornos controlados para comprobar cómo responde la tecnología del automóvil ante situaciones de emergencia, como el cruce inesperado de animales o barreras en la vía. Comprender los límites de este test es fundamental para la seguridad de todos los conductores que comparten las calles con la naturaleza.

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Límite de velocidad y control

Barrenegoa sostiene que la técnica de esquivar se vuelve extremadamente peligrosa cuando se superan los 80 km/h, ya que la física del vehículo ya no permite recuperar el control con facilidad. Sin embargo, si se circula a 80 km/h o menos, la recomendación teórica correcta consiste en realizar un movimiento rápido de dirección para eludir al animal y recuperar inmediatamente la trayectoria original. Esta secuencia permite sortear el obstáculo sin perder la estabilidad ni el dominio del volante en circunstancias críticas.

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Realidad vs simulacro

El CEO de EasyGas enfatiza que la realidad de la carretera difiere significativamente de la práctica en un circuito de pruebas cerrado y seguro. Muchas carreteras con probabilidad de encuentro con fauna carecen del ancho adecuado y de arcenes seguros para ejecutar maniobras complejas. Por esta razón, intentar realizar una esquivada a alta velocidad en una vía real puede resultar fatal debido a la falta de espacio de maniobra y a las condiciones irregulares del asfalto.

Diferencias en la posición del obstáculo

Además, las condiciones de la prueba del alce se dan en un escenario ideal donde el obstáculo suele colocarse en la posición central del carril. En la práctica diaria, el animal no suele aparecer en el centro exacto, sino que aparece en mitad de la carretera o en posiciones impredecibles. Esta variación en la ubicación del peligro obliga al conductor a adaptar su respuesta, haciendo que la teoría pura sea insuficiente para garantizar la seguridad total en el tráfico real.