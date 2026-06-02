Proyecto de ley en EE. UU. busca prohibir a militares apostar en mercados de predicción

Un proyecto de ley preliminar de política de defensa propone prohibir a miembros de las fuerzas armadas y empleados civiles del Pentágono operar en mercados de predicción si poseen información no pública, tras un caso de uso de información privilegiada que involucró a un soldado de fuerzas especiales.

Los miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos podrían enfrentarse pronto a una prohibición formal de utilizar mercados de predicción para realizar apuestas sobre acontecimientos globales.

Esta medida es parte de un proyecto de ley preliminar de política de defensa que, de ser aprobado por el Congreso y convertido en ley, cambiaría drásticamente el entorno regulatorio para el personal militar y civil del Pentágono. La propuesta surge tras un caso de alto perfil en el que se acusa a un soldado de fuerzas especiales de EE.

UU. de emplear información clasificada para apostar en mercados vinculados a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, obteniendo supuestamente ganancias cercanas a los cuatrocientos mil dólares. El caso, que ha generado intensos debates sobre la ética y la seguridad nacional, ha puesto en el centro del debate la regulación de estas plataformas emergentes, que han experimentado un crecimiento exponente en los últimos años y permiten a usuarios mayores de dieciocho años participar en apuestas sobre eventos políticos, económicos y sociales, a diferencia de los juegos de azar tradicionales que suelen estar más restringidos.

Mercados como Kalshi y Polymarket, que operan bajo la supervisión de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) como si fueran futuros de materias primas, han sido criticados por legisladores y autoridades estatales que consideran que las normas existentes no han podido seguir el ritmo de una industria que avanza rápidamente y que plantea riesgos significativos en términos de manipulación de mercados, lavado de dinero y, como en este caso, uso de información privilegiada. Aunque la ley federal actual prohíbe a los sitios con sede en EE.

UU. ofrecer mercados sobre conflictos bélicos, plataformas como Polymarket mantienen un sitio offshore al que los ciudadanos estadounidenses pueden acceder fácilmente mediante redes privadas virtuales, eludiendo así las restricciones y ofreciendo decenas de mercados relacionados con guerras y eventos geopolíticos. El proyecto de ley, publicado por la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, exige que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, emita regulaciones que prohíban expresamente a los miembros de las fuerzas armadas y a los empleados civiles del Pentágono operar en estos mercados cuando posean "información no pública" relevante o cuando "puedan razonablemente obtener" dicha información.

La disposición también contempla el desarrollo de una gama de sanciones por violar esta norma, lo que podría incluir medidas disciplinarias militares e incluso procesamientos penales bajo el Código Uniforme de Justicia Militar, que establece que desobedecer órdenes o regulaciones legítimas constituye un delito federal. Expertos en derecho militar, como Eugene Fidell, cofundador del Instituto Nacional de Justicia Militar y profesor en la Facultad de Derecho de Yale, señalan que la iniciativa "claramente contempla" un castigo penal para los infractores, pero advierten que el Gobierno federal debería abordar el problema del uso de información privilegiada en los mercados de predicción de manera integral, en lugar de enfocarse de forma fragmentaria únicamente en los miembros del servicio.

La propuesta amplía el marco legal existente al prohibir operar con "información no pública", una categoría más amplia que la información clasificada e incluye datos no públicos pero no necesariamente secretos, como detalles sobre grandes contratos de defensa antes de su anuncio oficial. Aunque la disposición podría enfrentar una dura batalla legislativa durante los próximos meses, en el marco del proyecto de ley anual de política de defensa, su mera presentación marca un precedente que podría activar sanciones severas para quienes intenten aprovechar su posición privilegiada.

El caso del soldado de fuerzas especiales, que se declaró inocente, y la respuesta de Polymarket, que afirmó haber remitido el asunto al Departamento de Justicia tras identificar a un usuario que operaba con información gubernamental clasificada, subrayan la gravedad de la situación y la necesidad de claridad regulatoria. Mientras tanto, organizaciones de noticias como CNN, que mantiene una alianza con Kalshi para utilizar sus datos en coberturas periodísticas, prohíben explícitamente a sus empleados editoriales participar en estos mercados, reflejando un reconocimiento interno de los conflictos éticos inherentes.

El debate se extiende también a los riesgos de adicción al juego, dado que los mercados de predicción son accesibles desde los dieciocho años, una edad en la que legalmente no se puede acceder a muchos casinos, lo que ha generado alertas entre expertos en salud mental. En última instancia, la evolución de esta legislación podría sentar un precedente para la regulatoria de mercados de predicción en general, no solo para el sector militar, y podría impulsar a otros gobiernos a abordar lagunas similares en sus propios marcos legales, en un contexto global donde la información se ha convertido en una mercancía valiosa y las plataformas digitales facilitan su monetización de formas antes impensables





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