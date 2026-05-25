La proximidad de un acuerdo que permita reabrir el Estrecho de Ormuz ha desinflado el precio del petróleo por debajo de los 100 dólares, mientras que las alertas inflacionistas se moderan y las subidas resurgen en Bolsa. Además, los festivos en Wall Street y Reino Unido no han sido suficientes para provocar una jornada de transición en los mercados. El Ibex ha alcanzado máximos históricos, y el acuerdo en Oriente Próximo ha sido clave para relajar las alertas inflacionistas y económicas en los mercados.

La proximidad de un acuerdo que permita reabrir el Estrecho de Ormuz desinfla el precio del petróleo por debajo de los 100 dólares. Las alertas inflacionistas se moderan, y las subidas resurgen en Bolsa, en una jornada atípica por los festivos en EEUU y Reino Unido.

El Ibex apunta muy por encima de los 18.000 puntos. Los festivos en Wall Street y Reino Unido están lejos de provocar una jornada de transición en los mercados. Después de las novedades del fin de semana, los inversores disparan las expectativas de un inminente pacto que permita. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre la energía nuclear podría hacerse aún de rogar.

Pero la apertura de la vía clave para el transporte marítimo bastaría de momento para relajar las alertas inflacionistas y económicas en los mercados. El Ibex pierde los 18.000 puntos al alejarse el acuerdo en Oriente Próxim





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