Protocolo estricto en la salida de la UME y en los aviones

Los 14 españoles del Hondius han seguido su protocolo estricto para salir del autobús de la UME y han sido recibidos por agentes armados y personal sanitario preparado para desinfectarlos y revisar sus pertenencias. Desde la aparición del coronavirus, es común Sticking to protocols en todos los aeropuertos.

Tras bajar del autobús de la UME, 14 españoles del Hondius han seguido su protocolo estricto . Frente al avión se han esperado agentes de la Policía protegidos y personal dispuesto a la desinfección total de los pasajeros.

Una vez ha parado, se han ido bajando uno a uno con todas sus pertenencias metidas en bolsas blancas. Es entonces cuando ha comenzado la desinfección en mitad de la pista y han cambiado sus trajes azules por EPIS. Una vez han estado completamente cubiertos, los operarios les rociaron para desinfectarlos.

En lo referente al equipaje, se ha metido en bolsas de plástico negras que también se han desinfectado con conciencia y, a continuación, los españoles han comenzado a subir las escaleras del avión de forma escalonada. Los asientos están protegidos y el suelo forrado para mantener la máxima seguridad en el viaje de regreso.

Sin embargo, aunque esa ha sido la primera aeronave en despegar, no solo los españoles han seguido este protocolo estricto, sino que han también tenido la misma seguridad para los pasajeros que han volado a otros países. Franceses y canadienses también han partido a sus lugares de origen y en el avión que ha regresado a Países Bajos, además de ciudadanos neerlandeses también han viajado otras nacionalidades.

Todos mantienen una distancia de seguridad entre ellos y les acompaña personal sanitario a bordo, siguiendo las instrucciones para volver a casa lo antes posible. Sigan a laSexta en Google para toda la actualidad y el mejor contenido





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