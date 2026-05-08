Protocolo aprobado para pasajeros del cruceroandria en Ávila: medidas y protocolos para contenerse el brote de hantavirus en el buque

La Comisión de Salud Pública ha aprobado un protocolo para los pasajeros del cruceroandria, ocupado por un brote de hantavirus, en el que se establecen medidas y protocolos para contener el contagio y repatriar a los pasajeros de manera rápida y segura. El protocolo incluye medidas de cuarentena y aislamiento, pruebas rápidas y una vigilancia activa de los síntomas.

Madrid (EFE) - La Comisión de Salud Pública ha aprobado un protocolo para los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus, en el que se establecen medidas como cuarentenas obligatorias en el Hospital Gómez Ulla de Madrid para los españoles que hubieron contacto con casos confirmados o se encontraron en el buque desde el 1 de abril.

Los cruceristas llegarán al centro para una prueba PCR y otra a los 7 días; la cuarentena durará mientras se realicen vigilancia activa y las autoridades monitorean cualquier síntoma compatible con la infección. En caso de síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos, los pasajeros serán trasladados a habitaciones de aislamiento con presión negativa. Si resulta positivo mediante prueba de laboratorio de la muestra y es necesario continuar aislado, se repetirá la prueba cada 48 horas hasta un resultado negativo.

Si no se confirma negativo, el paciente ingresará en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital Gómez Ulla hasta su recuperación. Desde el día 28 de abril no han surgido síntomas en ningún pasajero, y eso implica una disminución en la probabilidad de síntomas y una transmisión nueva





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