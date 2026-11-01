Protestas por vivienda en Portugal tras desalojos policiales y demandas de regulación

Manifestantes exigen topes a alquileres y vivienda pública en Portugal tras violentos desalojos. El gobierno ofrece diálogo y mantiene programas de apoyo al sector habitacional.

Manifestantes se han concentrado en las plazas de Joao I de Oporto y de Pedro IV de Lisboa para protestar contra la ley de arrendamientos vigente. Las acciones se produjeron tras el violento desalojo de las acampadas por la vivienda durante la madrugada, una intervención policial que ha generado una fuerte polémica entre la ciudadanía y las organizaciones sociales.

Reivindicaciones y saldo de heridos en las protestas

Los asistentes han coreado esllogans como el de la canción tradicional portuguesa, citando la frase sobre cantar incluso en la jaula. Las principales demandas incluyen topes a los alquileres, medidas urgentes para los desahucios, un aumento significativo de la vivienda pública y acciones concretas para frenar a los fondos buitre.

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La portavoz de la acampada ha confirmado un saldo de 30 personas heridas y diez hospitalizadas como consecuencia de los enfrentamientos. Además, se registraron seis detenciones entre los manifestantes pacíficos que defienden el derecho a la vivienda, rechazando las acusaciones de alboroto.

Asambleas y diálogo con las autoridades locales

Tras la concentración, comenzó una asamblea abierta en Oporto para decidir los próximos pasos. Se está debatiendo si se reinstala la acampada o si se acepta la invitación del Ayuntamiento para reunirse el próximo martes. Esta propuesta fue firmada por el alcalde conservador, quien ha afirmado estar disponible para el encuentro.

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En la plaza de Pedro IV, conocida también como plaza de Rossio en Lisboa, se celebró la decimosexta asamblea de la acampada con un micrófono abierto y sin procedimientos de votación formal. Los participantes leyeron pancartas exigiendo diálogo y criticando la violencia estatal, con consignas que denunciaban ser encarados por simplemente pedir acceso a la vivienda.

Posición del Gobierno y propuestas de resolución

Gonçalves, representante del gobierno, ha asegurado en declaraciones a la agencia Lusa estar disponible para reunirse con todas las organizaciones. Ha destacado que su equipo ha mantenido más de 350 reuniones con distintos actores sociales, incluyendo municipios, asociaciones profesionales, propietarios, inquilinos y entidades como DECO, Cáritas y la Santa Casa de la Misericordia.

El funcionario ha recordado la existencia de un programa gubernamental vigente para la vivienda, argumentando que las políticas públicas deben realizarse con la participación de todos los sectores. Ha subrayado que no se toman decisiones encerradas en los despachos, sino que se busca generar capacidad en el sector de la construcción y fomentar la innovación en los métodos constructivos.

Compromisos de apoyo y mercado habitacional

Se ha prometido que mientras las casas no estén en el mercado, se mantendrán todos los mecanismos de apoyo para las personas más vulnerables. La estrategia actual busca responder a la urgencia del desafío habitacional mediante la industrialización y la resolución de las necesidades inmediatas de la población.