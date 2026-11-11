Protestas por el derecho a la vivienda

Miles de personas han salido a las calles para protestar por el derecho a la vivienda. Las Nuevas Generaciones del PP de Madrid han grabado un vídeo en el que un militante repartía gamas a los manifestantes. La sindicalista Lorena Ruiz-Huerta ha agradecido al PP por sus vídeos patéticos.

Miles de personas han salido a las calles para protestar por el derecho a la vivienda durante una jornada de huelga general. En este contexto, las Nuevas Generaciones del PP de Madrid asistieron para grabar un vídeo en el que un militante repartía gamas a los manifestantes.

Jon Echeverría, candidato del PP al Congreso, afirmó que la huelga, convocada por los sindicatos, es política y contra la oposición, y que el vídeo fue grabado en tono de humor. La sindicalista Lorena Ruiz-Huerta agradeció al PP por sus vídeos patéticos, argumentando que no representan a la clase trabajadora, sino a las élites.

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Crítica de Ruiz-Huerta al reparto de gamas del PP

Según Ruiz-Huerta, la clase trabajadora está despertando ante las políticas del PP. Este miércoles, miles de personas han salido a las calles para protestar por el derecho a la vivienda durante la jornada de huelga general. Ante esta situación, las Nuevas Generaciones del PP de Madrid han acudido a la manifestación para grabar un vídeo en el que se ve a un militante popular repartiendo gamas a los manifestantes.

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Jon Echeverría, miembro de nuevas generaciones y candidato del PP al Congreso, asegura que los sindicatos han decidido convocar una huelga a dos días de una campaña electoral y que se trata de una acción política. Además, defiende que ese vídeo se ha grabado en tono de humor.

La clase trabajadora está despertando ante las políticas trumpistas de Ayuso y del PP, concluye Ruiz-Huerta su intervención en Más Vale Tarde desde la manifestación convocada por los sindicatos en el centro de Madrid.