Protestas magisteriales amenazan la inauguración del Mundial 2026 en México

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene un conflicto con el gobierno mexicano a pocos días del inicio de la Copa Mundial, exigiendo mejoras salariales, pensiones y la derogación de reformas educativas y del ISSSTE. El gobierno señala restricciones presupuestarias y diálogo, mientras los maestros advierten que intensificarán las manifestaciones durante la inauguración del torneo.

A tan solo dos días de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol en la Ciudad de México , una serie de protestas lideradas por maestros plantea serias complicaciones para el inicio del torneo, un evento que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá y que se espera atraiga una gran afluencia turística.

Las manifestaciones, organizadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se extienden por más de un mes tras la entrega de un pliego petitorio al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La CNTE, un sector disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ha advertido que intensificará sus acciones si no se atienden sus demandas.

Desde entonces, han realizado marchas, bloqueos viales, tomas de casetas de peaje y plantones frente a edificios públicos, registrándose pintas, daños materiales y tensiones con las fuerzas policiales. Por su parte, el gobierno de Sheinbaum ha instalado mesas de diálogo con líderes magisteriales, presentado propuestas y destacado los beneficios otorgados al sector, sin que hasta el momento se haya alcanzado un acuerdo.

Entre las exigencias principales de la CNTE se encuentran la derogación de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, la revocación de las reformas educativas promovidas por los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, el restablecimiento de un sistema solidario de pensiones, un incremento salarial del 100% y la reincorporación de profesores despedidos. Este no es el primer conflicto de la CNTE con el gobierno; en 2013 ya protestaron contra la reforma educativa de Peña Nieto que permitía el cese de docentes por no superar evaluaciones.

Aunque López Obrador prometió eliminar esa normativa al asumir en 2018, la CNTE afirma que los cambios implementados no modificaron sustancialmente el marco legal. Ahora, insisten en un sistema de pensiones financiado totalmente por el Estado y salarios dignos. El gobierno, en respuesta, argumenta limitaciones presupuestarias. La presidenta Sheinbaum ha declarado que, aunque se busca mejorar las condiciones del magisterio, algunas demandas exceden los recursos disponibles.

Las secretarías de Gobernación y Educación Pública, junto con el ISSSTE, han mantenido diálogos con la CNTE. En la reunión del 4 de junio, el gobierno propuso fortalecer PENSIONISSSTE y crear una aseguradora pública especializada en pensiones, propuesta rechazada por los maestros. Posteriormente, el gobierno defendió los aumentos salariales del 10% en 2025 y 9% en 2026, argumento que tampoco convenció a los docentes.

La CNTE amenaza con intensificar las protestas durante la inauguración del Mundial, mientras Sheinbaum reitera su apertura al diálogo y niega que haya represión, aunque sospecha que grupos externos buscan provocar un conflicto mayor





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