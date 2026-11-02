Protestas juveniles en Europa: crisis del Estado de bienestar

Expertos analizan las recientes protestas en Europa. La crisis del Estado de bienestar afecta a jóvenes en Francia, España e Italia, generando movilizaciones masivas.

Una nueva oleada de movilizaciones sociales ha sacudido diferentes naciones europeas durante los últimos meses. Los protagonistas principales de estas manifestaciones son los jóvenes, quienes han salido a las calles para exigir cambios urgentes en sus condiciones de vida. Los epicentros de estas protestas incluyen a Francia, España, Italia y Serbia, donde los ciudadanos reclaman por servicios públicos y derechos fundamentales.

Crisis del Estado de bienestar europeo

Según Yanina Welp, politóloga experta en democracia y movimientos sociales, la causa subyacente de estas manifestaciones es la pérdida de capacidad del Estado de bienestar en el contexto europeo. Esta debilidad estructural afecta directamente a la juventud, tanto en su presente como en sus proyecciones futuras. La académica, investigadora en Ginebra y profesora en la universidad de Girona, destaca que existe un patrón cíclico en las protestas sociales que se repite aproximadamente cada diez años en la región.

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El análisis histórico revela precedentes claros de esta dinámica. Entre 1999 y 2001, el movimiento anti-globalización se expandió desde Seattle hacia el resto del mundo. Posteriormente, entre 2010 y 2012, el movimiento de los indignados transformó la esfera pública en varias ciudades europeas. En ese mismo periodo, la Primavera Árabe respondía a un contexto político diferente pero igualmente intenso. Más tarde, los chalecos amarillos en Francia en 2017 y los levantamientos estudiantiles en Ecuador, Chile y Colombia en 2019 mostraron la persistencia del descontento juvenil.

Detonantes específicos por país

Cada nación ha experimentado este fenómeno a través de detonantes específicos que encendieron la mecha del descontento generalizado. En Francia y Bélgica, las condiciones de la educación universitaria fueron el foco principal de la ira pública. En España y Portugal, la crisis de la vivienda se convirtió en el eje central de las demandas ciudadanas, aunque en España también se sumaron reclamos educativos. En Italia, los jóvenes y los sindicatos se unieron para protestar contra lo que denominan la economía de guerra del país.

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En España, la movilización alcanzó gran visibilidad tras el desahucio de Maricarmen, una anciana que había vivido en alquiler durante décadas. Este evento desató un movimiento social con personas acampando por semanas en la céntrica Puerta del Sol de Madrid. En Serbia, las protestas iniciadas hace dos años han tenido un giro político significativo. En septiembre, el presidente Aleksandar Vucic dimitió, y en comicios anticipados recientes, el veterano líder reconoció su derrota ante el movimiento estudiantil.

El papel clave de la juventud

Los estudios sociológicos sobre movimientos sociales indican que los jóvenes suelen ser los protagonistas centrales de estas olas de protesta. Junto a los sindicatos, donde existen y son fuertes, la juventud aporta entusiasmo y capacidad de dedicación temporal, lo que facilita la movilización continua. Aunque la juventud es un actor central, no es el único. En otras ocasiones, como en las protestas de 2019 en Ecuador, el movimiento indígena fue el origen del levantamiento. Para sostenerse en el tiempo, las protestas incorporan gradualmente a más actores sociales diversos.

Es crucial distinguir entre el acto reactivo de salir a la calle y la capacidad de transformar las demandas en respuestas políticas viables. A veces existen condiciones estructurales difíciles, pero es necesario un evento concreto que opere como detonante para unir a la población. El caso de Maricarmen ilustra cómo un evento local puede resonar en países vecinos, generando una ola de solidaridad y rabia compartida. No se trata de imitación mágica, sino de condiciones dadas que finalmente encuentran un punto de explosión.

Perspectivas y posibilidades de cambio

La factibilidad de que los movimientos actuales logren sus demandas dentro de Europa depende de la respuesta del sistema político. Aunque el contexto actual está marcado por un extremado pesimismo, la política siempre conserva la posibilidad de cambio. En general, las demandas juveniles tienden a ser muy radicales, y los logros conseguidos suelen ser menores cuando se alcanzan. Sin embargo, la persistencia de las movilizaciones sigue siendo un indicador potente de la necesidad de reforma social.