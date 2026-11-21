El Sindicato de Inquilinas coordina 600 movilizaciones en siete países europeos bajo el lema 'La vida por encima del beneficio'. La acción aborda la crisis de vivienda, la gentrificación y las respuestas policiales en España, Francia e Italia.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha orquestado una campaña de acción conjunta que abarca siete naciones europeas este fin de semana. Esta movilización masiva busca denunciar la crisis habitacional y la financiarización del acceso a la vivienda en el continente. La estrategia incluye más de 600 eventos coordinados que se desarrollarán simultáneamente en diversas ciudades.

Coordinación transfronteriza de movilizacion habitacional

La iniciativa se oficializó el 3 de noviembre en París durante un encuentro organizado por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas española. El objetivo es demostrar que el rentismo no opera exclusivamente en territorios específicos, sino que es un fenómeno estructural que requiere respuestas internacionales. Activistas de España, Francia, Italia, Grecia, Portugal, Bélgica y Reino Unido participan en esta alianza para presionar por cambios legislativos urgentes.

Also read Los Sindicatos de Inquilinas convocan movilizaciones este fin de semana siguiendo la ola europea

Denuncias de violencia policial y prisiones preventivas

Amnistía Internacional ha publicado una investigación detallada que documenta el uso excesivo de la fuerza durante la huelga general en España. Los testimonios recabados confirman el empleo de gas pimienta a muy corta distancia y golpes con porras en zonas no letales pero dolorosas contra manifestantes. Esta violencia institucional se produce sin previo aviso antes de las cargas contra multitudes.

La organización de derechos humanos señala que cuatro personas, tres en Barcelona y una en Castellón, permanecen en prisión provisional sin fianza. Estas detenciones se han producido sin haber sido juzgadas previamente, lo que la Confederación de Sindicatos de Inquilinas critica como una medida indiscriminada. La entidad argumenta que el sistema judicial utiliza la prisión preventiva para enviar un mensaje de intimidación a quienes se organizan socialmente.

Advertisement

Cronologia de las manifestaciones en territorio espanol

Las jornadas por la vivienda comenzaron el viernes en Zaragoza con un acto de la coordinadora antifascista en la plaza Antonio Beltrán. El Sindicato de Inquilinas se sumó a esta primera acción para mostrar su respaldo a la resistencia ciudadana. Este movimiento marca la primera convocatoria de este tipo en catorce años en el país.

El sábado, Madrid será el escenario de una manifestación convocada por Marea de Residencias con un bloque propio dedicado exclusivamente a la vivienda. Paralelamente, en Barcelona, el Sindicat de Llogaters formará un bloque dentro de una manifestación por la educación. En Alacant, los inquilinos se unirán a la Marxa de Torxes para反对 la violencia machista, integrando la lucha por la vivienda con otras causas sociales.

La última convocatoria nacional tendrá lugar el domingo en València, con una concentración que partirá a las 18:00 horas de la plaza de la Virgen. Estas acciones ocurren en un contexto electoral donde la crisis habitacional es un tema central en los debates políticos nacionales. Los organizadores buscan vincular la demanda de vivienda digna con la necesidad de políticas redistributivas más amplias.

Respuesta solidaria de movimientos sociales en Europa

En Francia, los inquilinos se unirán a una convocatoria unitaria en la plaza de la República contra la austeridad y el encarecimiento de la vida. La alianza incluye organizaciones como los Gilets Jaunes, la Union Syndicale Lycéenne y Droit au Logement. En el Reino Unido, el London Renters Union participa junto a sindicatos locales para exigir mejoras en las condiciones de alquiler.

Advertisement

Portugal mantiene una resistencia activa con acampadas en la plaza de los Restauradores en Lisboa, que han sobrevivido a seis semanas de desmantelamientos policiales. Las autoridades han intentado disolver estas ocupaciones en múltiples ocasiones, pero los manifestantes han logrado reasentarse y planifican replicar las marchas en 32 ciudades. En Italia, el edificio autogestionado Prosfygika de Atenas organizará funciones en Padua, Roma y otras ciudades para denunciar la gentrificación.

Los convocantes enfatizan que mientras las grandes corporaciones acumulan ganancias, los trabajadores, los jóvenes y los jubilados sufren las peores consecuencias económicas. La demanda unificada incluye frenar la gentrificación, mejorar los derechos de los inquilinos y detener la carrera armamentística. Esta coalición transnacional representa un desafío significativo para los gobiernos europeos en materia de derechos sociales y vivienda.