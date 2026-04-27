Protestas frente a institutos en L’Hospitalet por el despliegue de Mossos

Cientos de personas protestaron este lunes frente a los institutos Eugeni d’Ors y Margarida Xirgu en L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, en contra de la decisión del Govern de destinar mossos de paisano a estos centros como parte de un programa piloto. Profesores y alumnos denuncian la falta de información y el carácter estigmatizador de la medida.

Cientos de personas se manifestaron este lunes frente a los institutos de educación secundaria Eugeni d’Ors y Margarida Xirgu en L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, en señal de protesta contra la decisión del gobierno catalán de desplegar agentes de los Mossos d’Esquadra en estos centros educativos.

Esta medida, enmarcada en un programa piloto que involucra a un total de doce institutos en Cataluña, tiene como objetivo declarado mejorar la convivencia escolar. Sin embargo, la implementación de esta política ha generado una fuerte oposición por parte de la comunidad educativa, incluyendo profesores, alumnos y sindicatos, quienes denuncian la falta de transparencia y la naturaleza intrusiva de la medida.

Los manifestantes argumentan que la presencia policial no aborda las causas subyacentes de los problemas de convivencia y, en cambio, estigmatiza a los estudiantes, especialmente aquellos de origen extranjero o en situación de vulnerabilidad. La protesta se llevó a cabo el mismo día en que se esperaba que la medida comenzara a aplicarse, pero los trabajadores de ambos institutos expresaron su indignación por la falta de información y la sensación de que la decisión se tomó sin consultar a la comunidad educativa.

Pepa Vidal, profesora del instituto Margarida Xirgu, calificó la medida como un “insulto” y enfatizó que los institutos ya cuentan con mecanismos para gestionar la convivencia y resolver conflictos. Señaló que, si bien existen desafíos, la convivencia en los centros es generalmente sana y los alumnos se sienten seguros. Los estudiantes, por su parte, expresaron su preocupación por el carácter discriminatorio de la medida, argumentando que la presencia policial refuerza estereotipos negativos y criminaliza a los jóvenes.

Àlex Cisneros, un alumno de uno de los institutos, denunció que la medida es un “ataque racista y estigmatizador” dirigido a una población estudiantil mayoritariamente de origen extranjero y en situación de vulnerabilidad. Criticó la falta de comunicación con las familias y la priorización de la represión policial sobre el apoyo social y educativo.

En lugar de invertir en más personal de apoyo, como cuidadores e integradores sociales, el gobierno optó por enviar policías a las aulas, lo que, según el estudiante, es una señal de desconfianza y criminalización. USTEC, uno de los principales sindicatos de la educación en Cataluña, también se ha pronunciado en contra de la medida, argumentando que se implementa en un contexto de recortes presupuestarios y falta de recursos para los centros educativos.

Xavi Vilanova, representante de USTEC, criticó que el gobierno priorice la fuerza y la autoridad policial sobre las soluciones pedagógicas y la inversión en personal de apoyo. Recordó que el curso escolar comenzó con una reducción de 120 educadores sociales, profesionales clave para la gestión de la conflictividad en las aulas.

La implementación de esta medida se produce además en un momento de movilizaciones y huelgas en demanda de más recursos para la educación y una reducción de las ratios de alumnos por clase. Los portavoces de los grupos municipales de ERC y Els Comuns en L’Hospitalet también se sumaron a las críticas, calificando la medida como un “insulto” en un municipio que enfrenta una “emergencia educativa”.

Manuel Domínguez, profesor del instituto Margarida Xirgu durante 16 años, lamentó que la respuesta del gobierno a la falta de escuelas y la necesidad de más recursos sea poner policías en los centros educativos. USTEC ha anunciado que está en contacto con los demás centros afectados para elaborar un manifiesto conjunto y, si es necesario, organizar actos de protesta para exigir la retirada de la medida.

La controversia pone de manifiesto la tensión entre las políticas de seguridad y las políticas educativas, y plantea interrogantes sobre la mejor manera de abordar los problemas de convivencia en las escuelas





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