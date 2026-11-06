Protestas europeas contra centros de datos: España lidera la moratoria

Veinte ciudades españolas se suman a 75 actos en Europa para exigir una moratoria en la construcción de centros de datos por su alto consumo energético y ambiental.

Una veintena de eventos coordinados en territorio español forman parte de la mayor movilización continental contra los centros de datos, que reúne a 75 ciudades en toda Europa este fin de semana. Esta acción conjunta busca detener la expansión descontrolada de estas infraestructuras tecnológicas mediante una moratoria inmediata en su construcción. Los organizadores exigen normas estrictas sobre el consumo de energía y agua, argumentando que el impacto ambiental supera los límites sostenibles actuales.

Escala continental de la protesta tecnológica

La lista de localidades afectadas por esta primera gran manifestación incluye Zaragoza, Madrid, Barcelona, Huelva, Helsinki, Viena, París, Dublín, Bruselas, Milán, Marsella, Londres y Ámsterdam. Bajo el lema "Paremos los centros de datos contaminantes", unas 102 organizaciones y colectivos han convocado manifestaciones y puntos de información durante el viernes y el sábado. España encabeza la protesta con hasta 20 eventos distribuidos entre grandes urbes y pequeñas localidades rurales, demostrando un amplio respaldo social.

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El origen de esta chispa activista se remonta hace un año a nivel local, focalizado inicialmente contra las instalaciones de mayor tamaño cuyo consumo eléctrico puede rivalizar con el de ciudades enteras. Desde entonces, la coalición ha crecido incorporando plataformas vecinales, ecologistas, sindicatos, académicos y observadores de transparencia. Todos comparten la convicción de que el movimiento debe tener carácter continental para evitar que las empresas desplacen sus proyectos de un país a otro sin resolver los problemas de fondo.

Impacto ambiental y desigualdad territorial

Aurora Gómez, portavoz de Tu Nube Seca Mi Río, explica que el apoyo mutuo es determinante porque las regiones más afectadas suelen ser las menos pobladas. Las zonas rurales ofrecen más territorio y recursos, pero también presentan una menor capacidad de resistencia legal y política frente a los gigantes tecnológicos. Activistas señalan casos como Trigueros en Huelva o pueblos de Huesca, donde los agricultores tienen dificultades para contratar abogados o competir en la disputa por los recursos naturales.

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Los estudios indican que tanto el número como la potencia de estos centros han disparado desde 2020, con aceleraciones notables desde 2024. La consultora EY estima que existen aproximadamente 3.000 infraestructuras en Europa, un 30% más que hace siete años, con otros 565 proyectos ya en marcha en 21 países. Esta falta de registros oficiales dificulta cuantificar con precisión el fenómeno debido a la disparidad de empresas operadoras y servicios prestados.

Cifras de crecimiento y demanda regulatoria

En el polo europeo FLAP-D (Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París y Dublín), la capacidad operativa pasó de 1,8 gigavatios en 2019 a 3,8 GW en el primer semestre de 2026, según JLL. En España, al cierre de 2025 se contabilizaban cerca de 100 centros comerciales y 439 megavatios instalados, un 24% más que un año antes. SpainDC proyecta que la capacidad pueda alcanzar los 2.537 MW en 2030, lo que implicaría impactos significativos en los precios de la electricidad.

Toda la movilización gira en torno a una única petición clara: una moratoria que permita aprobar leyes de transparencia antes de construir nuevas instalaciones. Gómez advierte que las empresas están jugando al salvaje Oeste, introduciendo tecnología deprisa y corriendo. El Gobierno ha presentado un real decreto en agosto para regular el uso de energía, medida que el sector ha tachado de insuficiente mientras defiende la necesidad de frenar el descontento social creciente.