Protestas en Venezuela: Reclusos del Internado Judicial de Barinas exigen respeto a sus derechos y denuncian malos tratos

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció una protesta de reclusos en el Internado Judicial de Barinas, en el suroeste del país, por supuestos malos tratos dentro del penal. Los reclusos se declararon en huelga para exigir respeto a sus derechos y denunciaron supuestas "golpizas y torturas" luego de la llegada de un nuevo director al penal.

CNN Español - El Observatorio Venezolano de Prisiones ( OVP ), una organización no gubernamental defensora de los derechos humanos de los prisioneros en Venezuela , informó este domingo de una protesta de reclusos en el Internado Judicial de Barinas, en el suroeste del país, por supuestos malos tratos dentro del penal.

Según la ONG, unos 1.200 hombres y más de 100 mujeres privadas de libertad "se declararon en huelga" para exigir respeto a sus derechos, tras denunciar supuestas "golpizas y torturas" luego de la llegada de un nuevo director al penal. El OVP dijo en una publicación en X que los reclusos protestaban de manera pacífica cuando custodios del centro "supuestamente dispararon" contra ellos, dejando "algunos heridos".

CNN consultó al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información y espera respuesta. Videos difundidos por la organización muestran a presos sobre los techos del penal, algunos con el rostro cubierto, mientras queman colchonetas y levantan consignas. También se observa humo saliendo de las instalaciones. La ONG señaló además que familiares de los detenidos permanecían a las afueras de la cárcel sin recibir información oficial y denunció que al menos 120 presos estarían aislados como castigo.

Provea, una organización no gubernamental venezolana dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, pidió a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público investigar las denuncias y garantizar el cumplimiento de las leyes contra la tortura y los tratos crueles. Provea afirmó que en 2025 ha registrado 634 casos de presuntas torturas y malos tratos en cárceles venezolanas





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