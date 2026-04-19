Protestas en La Maestranza por un Toro Deficiente; Corrida Decepcionante

La Maestranza fue escenario de protestas por la lidia de un toro de Victorino Martín considerado impresentable. La corrida, marcada por la sosería y la falta de Bravura de la mayoría de los astados, resultó decepcionante, con toreros que no lograron capitalizar sus oportunidades ante la espada. Borja Jiménez y Manuel Escribano enfrentaron dificultades, aunque ambos demostraron momentos de buen toreo. El quinto toro, un ejemplar de escasas condiciones, provocó el descontento generalizado del público, evidenciando fallos en la elección del ganadero, la compra del empresario y la aprobación de la autoridad.

Finalmente. La espera terminó esta tarde en La Maestranza , que al fin fue testigo de protestas. Estas manifestaciones de descontento surgieron a la salida del quinto toro de Victorino Martín , un ejemplar que tardó varios minutos en hacer acto de presencia en el ruedo, mientras su lidiador, Manuel Escribano, aguardaba de rodillas en el centro. En cuanto se vislumbró la puerta de toriles, una parte significativa de los espectadores hizo patente su desagrado, y con razón.

Mirandés, como se llamaba este toro de 539 kilos según la tablilla oficial, era un novillete lamentable para una plaza de primera categoría. Se presentaba esmirriado y escuálido, una imagen vergonzante que evocaba a una sardina. Las protestas se intensificaron y arreciaron cuando Escribano, con nerviosismo y sin acierto, se empeñó en banderillearlo. El descontento culminó cuando el animal demostró una sosería desbordante y una absoluta falta de clase ante la muleta. A pesar de las protestas, el toro fue finalmente lidiado. Los responsables de esta situación son claros: el ganadero que lo seleccionó, el empresario que lo adquirió y la autoridad que dio el visto bueno. Sin embargo, el incidente no escaló a mayores consecuencias. Si bien este no es el primer toro de deficientes condiciones que se lidia en esta feria, sí ha marcado un punto de inflexión significativo. Dicho esto, es innegable reconocer que los toros de Victorino Martín poseen características distintivas, una afirmación que no es nueva, pero que conviene mantener presente. Estos animales se caracterizan por su complejidad, por presentar comportamientos singulares y cambios bruscos de carácter que, a menudo, desorientan, desconciertan y siembran dudas en el espectador. Lidiar un victorino requiere un profundo estudio y tiempo, precisamente aquello de lo que carecen los diestros durante el desarrollo de la faena. Comprender la embestida de un victorino no debe ser tarea fácil; quizás esta sea la razón por la que la corrida de hoy se prolongó en demasía, extendiéndose por dos horas y tres cuartos, resultando en un espectáculo fatigoso y pesado. En cuanto a su desempeño, los toros cumplieron de forma irregular en el tercio de varas, siendo el sexto el que mostró mayor empuje. En los capotazos iniciales resultaron complicados, y en el último tercio, en general, fueron sosos, aunque algunos ejemplares, como el primero, el tercero y el cuarto, mostraron cierta clase en los momentos finales. El cuarto, en particular, fue el mejor del encierro, el de mayor calidad. De cualquier manera, la corrida dejó una impresión final decepcionante, ya que no apareció ese toro vibrante que es capaz de redimir un festejo, ni los toreros, por diversos motivos, estuvieron a la altura de las circunstancias esperadas. Borja Jiménez se hizo con el lote más prometedor, teniendo la oportunidad de cortar orejas, pero el manejo ineficaz de la espada frustró sus aspiraciones. A mitad de faena con su primer toro, logró una remontada, dibujando dos tandas y media de naturales que evocaron momentos de gloria y animaron a la banda a tocar. Frente al cuarto toro, el de mayor calidad del encierro, Jiménez volvió a demostrar su maestría con naturales de gran hondura en otras tres tandas, pero los pinchazos le arrebataron la posibilidad de obtener trofeos. Ante su último toro, su actuación fue correcta, sin más, frente a un animal noble pero falto de emoción, que embestía pausadamente y sin brío. Manuel Escribano tuvo una suerte menos favorable. A sus dos últimos toros los recibió de rodillas en el centro de la plaza, logrando salir airoso con sendas largas cambiadas. Realizó lances a la verónica con prontitud y colocó las banderillas con corrección. Le costó acoplarse con el primer toro, al que dedicó ocho largos y hermosos naturales poco antes de entrar a matar. Su segundo toro se presentó dificultoso, revolviéndose en un espacio muy reducido y sin ofrecer confianza. Finalmente, ante el quinto toro, el que provocó las protestas, el verdadero inconveniente de una corrida cárdena no solo por su pigmentación, su actuación se limitó a despacharlo entre los silbidos del público. Esta corrida de Victorino Martín resultó decepcionante en su conjunto. Es una vergüenza que se permitiera la lidia de ese toro Mirandés, que jamás debió haber sido embarcado para esta plaza, y mucho menos aprobado por el equipo presidencial. La celebración de un mano a mano sin sentido alguno restó brillo y oportunidad a otro torero. Lo más destacable de la tarde fue la venta del cartel de no hay billetes, la cuarta ocasión en lo que va de feria, evidenciando el interés del público a pesar de la calidad de la lidia ofrecida





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