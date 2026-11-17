La CGT estima 500.000 manifestantes en Francia contra la política salarial. El gobierno reduce el 2,59% de huelga pública pese al rechazo social y estudiantil continuo.

La Confederación General de Trabajadores ( CGT) ha reportado la movilización de 500.000 personas en Francia durante las protestas convocadas para este martes. Las autoridades policiales han estimado una participación significativamente menor en París, donde se ha registrado una asistencia reducida comparada con jornadas anteriores.

Desacuerdo sobre cifras de manifestantes

El Sindicato Confederação Geral do Trabalho estima que 175.000 personas participaron en la capital francesa. Este número contrasta con las estimaciones oficiales de menor asistencia. La diferencia en las cifras refuerza el descontento sobre la representatividad real de la protesta.

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Desplome en la adhesión laboral

El Ministerio de Acción Pública y Cuentas registra un 2,59% de empleados públicos en huelga. Esta cifra indica una baja adhesión en la administración. Los sindicatos argumentan que la respuesta gubernamental es insuficiente para el descontento social.

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Reivindicaciones salariales y contexto

La CGT organizó 179 protestas a nivel nacional por la carestía de la vida. Binet señaló que el gobierno ofrece solo cinco euros más al mes. Esta subida del 1,6% equivale a 24 euros netos mensuales. Los trabajadores consideran este aumento insuficiente.

Impacto social y futuro de las huelgas

Las movilizaciones continúan a pesar de la menor participación. Los estudiantes se oponen a la falta de inversión educativa desde septiembre. La encuesta 'Fractures françaises' de Ipsos BVA-CESI muestra un país dividido y con alta conflictividad social.