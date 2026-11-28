Manifestaciones masivas en Tirana, Albania, derivan en enfrentamientos violentos con la policía. Exigen gobierno de transición por corrupción bajo Edi Rama.

Una masiva manifestación estudiantil en la capital de Albania, Tirana, ha desembocado en graves enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La policía utilizó cañones de agua y gas lacrimógeno para intentar dispersar a los grupos de jóvenes que bloquearon las calles principales. La protesta, inicialmente convocada para coincidir con el aniversario de la independencia del país del Imperio Otomano en 1912, perdió su carácter pacífico al registrarse incidentes violentos en el centro de la ciudad.

Desenlace violento en la plaza Skanderbeg

El acto comenzó de manera ordenada en la emblemática plaza de Skanderbeg, donde se habían congregado estudiantes y activistas de todas las regiones del país, así como miembros de la diáspora albanesa residentes en el extranjero. Sin embargo, la situación se deterioró rápidamente cuando los manifestantes comenzaron a lanzar piedras y cócteles molotov hacia las líneas policiales. También se reportaron impactos contra los vehículos de los agentes de seguridad, lo que provocó la intervención directa de los cuerpos antidisturbios para restablecer el orden público en la zona.

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Exigencia de transición y fin a la corrupción política

Los participantes en estas marchas exigen la creación inmediata de un Gobierno de transición. Su objetivo principal es la implementación de un proceso de inspección exhaustiva de toda la clase política albanesa para erradicar las prácticas corruptas que, según denuncian, dominan el sistema actual. La ira popular se dirige tanto contra el Partido Socialista, liderado por el primer ministro Edi Rama, como contra el Partido Democrático. Los manifestantes argumentan que ambas formaciones son responsables del estancamiento institucional y de la falta de eficacia en la lucha contra el crimen organizado.

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Denuncias contra la administración de Edi Rama

Las tensiones sociales previas a estos choques comenzaron el pasado 31 de mayo, cuando se reveló que se estaba tramitando el desarrollo de un proyecto turístico privado. Este desarrollo, que atrae a inversores extranjeros, está vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump. Los ciudadanos perciben este acuerdo como una muestra de la arrogancia del primer ministro Edi Rama, quien lidera el país desde 2014. Las quejas incluyen el aumento generalizado del coste de la vida y los graves problemas estructurales detectados en los sistemas sanitarios y educativos nacionales.

Consecuencias en salud y contexto internacional europeo

Los enfrentamientos dejaron un saldo de ocho personas heridas entre los manifestantes. Entre los lesionados se encontraban varios periodistas que cubrían la marcha en directo a través de las televisiones albanesas, así como un ciudadano extranjero. Este incidente ocurre en un momento crítico para Albania, país que es candidato a la Unión Europea. Las instituciones comunitarias han expresado críticas recurrentes sobre la lentitud y eficacia de la lucha contra la corrupción en el país balcánico, una prioridad fundamental para avanzar en las negociaciones de adhesión y garantizar la estabilidad democrática de la región.