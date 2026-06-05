Protestas en Albania contra proyectos turísticos en la costa y críticas a la familia Trump

Miles de personas en Tirana, la capital albanesa, se han convocado a manifestarse contra dos polémicos proyectos turísticos en la costa albanesa vinculados a la familia del presidente de Estados Unidos. El centro de la polémica es un desarrollo turístico previsto en los humedales protegidos de Vjosa-Narta, cercanos a la región costera de Zvernec, y en la isla de Sazan, sede de instalaciones militares en la época comunista.

Esta semana, miles de personas en Tirana, la capital albanesa, se han convocado a manifestarse contra dos proyectos turísticos polémicos en la costa albanesa vinculados a la familia del presidente de Estados Unidos y anteriores protestas han reunido a decenas de miles de personas.

El centro de la polémica es un desarrollo turístico previsto en los humedales protegidos de Vjosa-Narta, cercanos a la región costera de Zvernec, y en la isla de Sazan, sede de instalaciones militares en la época comunista. Este proyecto está vinculado a Jared Kushner e Ivanka Trump a través de su firma de inversión Affinity Partners.

En 2024, el Gobierno de Albania otorgó a el estatus de inversor estratégico para el desarrollo de la isla de Sazan, un proyecto valorado en 1.400 millones de euros. Las protestas han ido ganando fuerza en los últimos días, y como detallan varios medios albaneses, miles de manifestantes han marchado por Tirana bajo el lema 'Entre los heridos se encontraba un ciudadano con nacionalidad albanesa y griega.

Precisamente, esto provocó una reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores griego que expresó su profunda preocupación. El primer ministro de Albania, Edi Rama, ha condenado lo sucedido, pese a seguir defendiendo el proyecto de Zvernec. Además, rechazó las críticas medioambientales difundidas por diversos medios de comunicación





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Protestas En Albania Proyectos Turísticos En La Costa Familia Trump Estado De Inversor Estratégico Proyecto Valorado En 1.400 Millones De Euros Estado De Alarma En Grecia NASA Detecta Fuga En La Estación Espacial Inte Zelenski Envía Carta A Putin Estado De Solemnidad Litúrgica Muere Una Niña De 11 Años En Francia Al Menos 12 Heridos En El Sur Del Líbano

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tiendas de campaña, paella, música y protestas: 'Los docentes valencianos nos tenemos que hacer visibles'Los profesores valencianos seguirán acampados en la plaza de la Virgen hasta que consigan mejoras laborales y un acuerdo con Educación.

Read more »

No es un vídeo de las protestas en Albania, es la celebración del ascenso del Deportivo en A CoruñaVídeo de A Coruña difundido en X como si fueran las protestas en Albania

Read more »

Protestas en Albania contra proyecto turístico de lujo vinculado a Jared KushnerMiles de personas protestan en Tirana contra un complejo turístico de 1.600 millones de dólares en una zona costera protegida, alegando falta de transparencia y daños medioambientales; el primer ministro defiende el proyecto por el empleo e inversión.

Read more »

Protestas en Albania contra el proyecto turístico de Kushner y Trump por su impacto en flamencos y humedalesMasivas manifestaciones en Tirana rechazan la inversión de Affinity Partners en la costa adriática, alertando sobre riesgos ambientales y falta de transparencia, mientras el gobierno defiende los beneficios económicos.

Read more »