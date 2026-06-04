Protestas en Albania contra el proyecto turístico de Kushner y Trump por su impacto en flamencos y humedales

Masivas manifestaciones en Tirana rechazan la inversión de Affinity Partners en la costa adriática, alertando sobre riesgos ambientales y falta de transparencia, mientras el gobierno defiende los beneficios económicos.

Las protestas en el centro de Tirana, la capital de Albania , han adquirido una dimensión particular en los últimos días. Aunque el opositor Partido Democrático organiza manifestaciones con cierta frecuencia, las concentraciones nocturnas frente a la oficina del primer ministro Edi Rama han estado dirigidas específicamente contra Jared Kushner y su esposa, Ivanka Trump , así como contra el gobierno del Partido Socialista.

El detonante es un proyecto turístico en la costa adriática promovido por Affinity Partners, empresa de Kushner, en la isla de Sazan y en Zvernec, cerca de Vlora. Los manifestantes rechazan el proyecto por considerarlo una amenaza para los flamencos y otras especies en una zona de humedales protegida, y también por la falta de transparencia en las negociaciones, que se remontan a 2024.

Pancartas con flamencos rosas, símbolo de la protesta, y lemas como Albania no está en venta, reflejan la indignación por la concesión de terrenos a promotores extranjeros. El gobierno, por su parte, insiste en que los terrenos son de propiedad privada y que el proceso fue transparente, y el primer ministro Rama califica las movilizaciones como parte de una guerra híbrida alimentada por la competencia regional, en alusión a Grecia.

Mientras Ivanka Trump habla de crear una obra maestra con moderación y cuidado, y su socio Asher Abehsera menciona gestión responsable y creación de empleo, los ecologistas exigen la retirada de maquinaria pesada y la detención total de las obras, argumentando que el proyecto supondría una nueva ciudad de unas 10.000 habitaciones que destruiría por completo la región silvestre. La polarización se intensifica, y hasta el ex primer ministro griego Aleksis Tsipras ha sido mencionado en el intercambio de acusaciones





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