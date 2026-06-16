Protestas docentes en Madrid y otras regiones: huelga indefinida, reclamos salariales y denuncias de irregularidades

Los docentes de la Comunidad de Madrid, Valencia y Cataluña intensifican sus protestas exigiendo mejores salarios, más recursos y mayor plantilla, mientras se revelan casos de corrupción en la FP y la abstención juvenil crece, amenazando la estabilidad del sistema educativo.

La situación educativa en la Comunidad de Madrid atraviesa una fase de tensión sin precedentes, con las protestas docentes extendiéndose a lo largo de la región y una posible huelga general indefinida que se avecina.

Más de veinte organizaciones, entre sindicatos, personal docente, estudiantes, familias y trabajadores de la administración, han unido sus demandas para exigir mejoras concretas en la educación pública. Entre los principales reclamos se encuentran la subida de salarios, el aumento de recursos por alumno -la Comunidad de Madrid es la que menos invierte en educación en todo el país- y la contratación de más personal docente.

La falta de negociación por parte del Gobierno regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso, y la ausencia de intervención del gobierno municipal han generado una sensación de impunidad que alimenta la determinación de los maestros de infantil, quienes llevan en paro desde el 7 de abril sin intención de cesar la protesta. La paralización se ha ido extendiendo a otras etapas educativas, creando un panorama de incertidumbre que amenaza el inicio del nuevo curso lectivo.

En paralelo, los conflictos laborales no se limitan a Madrid. En la Comunidad Valenciana y Cataluña los docentes también han rechazado acuerdos salariales que consideraban insuficientes, optando por mantener la huelga pese a la presión de sus sindicatos y de la administración autonómica.

En Valencia, la cuestión no se reduce al aumento de la nómina; los docentes expresan su hartazgo por la falta de plazas y por la polémica alrededor del uso de la lengua catalana en el aula, un tema que ha polarizado a la profesión. En Cataluña, más de una decena de institutos han utilizado kits de robótica entregados por la Generalitat para medir la temperatura en las aulas y denunciar el calor extremo que dificulta el aprendizaje, convirtiendo la tecnología en una herramienta de presión contra la gestión educativa.

Estas iniciativas revelan una creciente creatividad en la protesta docente, que busca visibilizar problemas estructurales mediante datos objetivos y difusión mediática. A este clima de conflictividad se suma la polémica en el ámbito de la formación profesional (FP). El empresario Gabriel Navarro logró que la Comunidad de Madrid anulara una deuda de 1,4 millones de euros que correspondía a un centro de FP construido sin concurso público y con facturación irregular.

La denuncia, presentada ante la Consejería de Educación bajo la dirección de Emilio Viciana, dio lugar a una investigación que terminó en la Fiscalía, señalando posibles irregularidades que también involucraron a altos cargos del anterior gobierno regional, como Enrique Ossorio y Rocío Albert. Este caso ha puesto de relieve la falta de transparencia en la gestión de recursos públicos destinados a la educación y ha añadido otra capa de descontento entre los profesionales del sector.

Por último, el desinterés político de los jóvenes se refleja en que el 23 % de los menores de 25 años aún no ha decidido a quién votará en las próximas elecciones, un porcentaje que la extrema derecha ha identificado como un objetivo clave para sus campañas de proselitismo en las universidades madrileñas. La conjunción de estos factores -reclamos salariales, falta de recursos, protestas tecnológicas y sospechas de corrupción- sugiere que la educación española se enfrenta a una encrucijada que requerirá respuestas contundentes y consensuadas para evitar una crisis aún mayor





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