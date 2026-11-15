Protesta masiva contra Manuel Bautista e Isabel Díaz Ayuso en Móstoles

Cerca de 300 personas se manifestaron en Móstoles el 15 de noviembre de 2026 contra el alcalde Manuel Bautista y la presidenta Isabel Díaz Ayuso, exigendo dimisiones y diálogo educativo.

Cerca de trescientas personas se concentraron este domingo quince de noviembre de dos mil veintiséis en la localidad madrileña de Móstoles para expresar su firme rechazo hacia el alcalde local, Manuel Bautista, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La movilización tuvo lugar en las inmediaciones del teatro municipal donde se estaba celebrando el acto electoral de la formación gobernante, convirtiéndose en un escenario de tensión política y social en la zona.

Detalles de la manifestación y causas

Los manifestantes, organizados principalmente por la Asamblea Docente de Móstoles y el comité unitario de la huelga general de Madrid Sur, utilizaron cánticos para defender la educación pública y la estabilidad laboral de los profesores. Entre las principales demandas figuraban la dimisión inmediata de Manuel Bautista, quien enfrenta una investigación judicial, y la apertura de negociaciones serias con el sector educativo, algo que la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha descartado terminantemente hasta el momento.

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La protesta formaba parte de las actividades convocadas con motivo de la jornada del once de noviembre, que mantiene su presencia activa en los diferentes barrios de la región. Los convocantes enfatizaron que el profesorado lleva en huelga indefinida desde el catorce de octubre, y que esta nueva movilización en Móstoles busca presionar al Ejecutivo autonómico para que cambie su postura inflexible frente a las reivindicaciones del colectivo.

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Posiciones de los actores políticos

Por una parte, la prensa local y los sindicatos educativos han destacado la investigación judicial que pesa sobre Manuel Bautista como un factor central en la motivación de los manifestantes, quienes exigen responsabilidad política por su gestión. Por otra parte, Mercedes Zarzalejo, consejera de Educación bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, mantiene su posición de no sentarse a negociar con los docentes en huelga, lo que ha exacerbado el conflicto y llevado a la escalada de tensiones en la comunidad educativa madrileña.

Impacto y próximos pasos

Según las denuncias de los organizadores, la jornada transcurrió sin grandes incidentes de gravedad, aunque se registraron tensiones verbales. Simpatizantes del Partido Popular se ubican al otro lado del cordón policial, donde profirieron insultos y gritos hacia los manifestantes, llegando incluso a exhibir peinetas como símbolo de protesta contra la huelga. A pesar de estos enfrentamientos secundarios, el núcleo de la protesta mantuvo su foco en las exigencias educativas y la dimisión de los cargos políticos mencionados.