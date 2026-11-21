Cientos de personas protestan en Madrid contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso en residencias, exigiendo justicia por los 7291 fallecidos y plazas 100% públicas.

Centenas de personas se movilizaron el sábado pasado desde la Plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol en Madrid para exigir una nueva legislación que garantice la existencia de plazas residenciales cien por ciento públicas. La manifestación, convocada por la plataforma Marea de Residencias, tuvo como objetivo principal solicitar justicia por las 7.291 personas mayores que perdieron la vida en las residencias de la capital durante la crisis sanitaria de la pandemia.

Movilizacion contra el modelo de Ayuso

La marcha comenzó a las doce del mediodía bajo el grito de 7291 y acompañada por una batucada, cumpliendo con el acto de homenaje a las víctimas mortales ocurridas durante la primera ola de la pandemia en el año 2020. Los participantes portaron carteles con lemas como Maltrato institucional y Carroñeros, mientras coreaban consignas contra la privatización y a favor de la calidad en los servicios asistenciales.

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Los manifestantes dirigieron su crítica explícita hacia el Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, denunciando una falta crónica de asistencia sanitaria para los fallecidos en estas instalaciones. La protesta evidenció el descontento social acumulado respecto a la gestión del modelo residencial madrileño y la percepción de abandono por parte de las autoridades regionales.

Posicionamiento del PSOE y Reyes Maroto

Reyes Maroto, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, respaldó públicamente la movilización y solicitó a la Comunidad de Madrid que apruebe urgentemente una ley de residencias. Durante sus declaraciones a Europa Press, Maroto calificó el plan de residencias 40-40 propuesto por la presidenta de la región como un pelotazo diseñado para privatizar el modelo existente, asegurando que los socialistas impedirán dicha privatización.

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La líder socialista también señaló que las familias madrileñas se están endeudando gravemente para costear las plazas residenciales, una situación que calificó de insostenible. Además, Maroto criticó duramente la concesión de 19 parcelas públicas a promotores de residencias privadas, a quienes describió como fondos buitres que han recibido una alfombra roja por parte de Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Cifras alarmantes y demandas futuras

Los datos proporcionados por el PSOE durante la protesta revelan una situación crítica con más de 3.000 personas adultas mayores en lista de espera para acceder a una plaza pública en Madrid. Asimismo, se registró que más de 10.700 familias están esperando recibir asistencia domiciliaria en la comunidad, cifras que la portavoz socialista definió como alarmantes y evidencias de un fracaso estructural del servicio.

En respuesta a esta coyuntura, el Partido Socialista se comprometió a llevar una propuesta de ley a la Asamblea Regional para asegurar que todas las nuevas plazas que se pongan a disposición por parte de la Comunidad de Madrid sean estrictamente públicas. La organización instó a las personas mayores a votar a favor de sus derechos como medida preventiva ante lo ocurrido durante la pandemia, buscando revertir el modelo de especulación actual.