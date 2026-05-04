Protección legal para embarazadas durante el periodo de prueba

La ley española protege a las trabajadoras embarazadas durante el periodo de prueba, impidiendo despidos discriminatorios y ofreciendo mecanismos para interrumpir el cómputo del periodo en caso de baja médica o parto.

Conseguir un nuevo empleo siempre es motivo de celebración, pero para muchas mujeres, descubrir que están embarazadas a los pocos días o semanas de firmar el contrato se convierte en una fuente de angustia.

El temido periodo de prueba suele verse como una espada de Damocles: una fase en la que la empresa parece tener el poder absoluto para rescindir el contrato sin dar demasiadas explicaciones. Sin embargo, si ese es tu caso, puedes respirar tranquila: la ley está de tu lado y te protege de forma contundente frente a esto.

La legislación laboral española ofrece una sólida protección a las trabajadoras embarazadas durante el periodo de prueba, evitando que este se utilice como una herramienta para la discriminación. El Estatuto de los Trabajadores establece salvaguardias específicas para garantizar que la maternidad no sea motivo de despido injustificado. Es crucial que las mujeres conozcan sus derechos y sepan cómo defenderlos en caso de ser necesario.

La preocupación por la estabilidad laboral durante el embarazo es comprensible, pero la ley está diseñada para brindar seguridad y tranquilidad en esta etapa vital. El escudo legal frente al despido se basa en el artículo 14.2 del Estatuto de los Trabajadores, que declara nula cualquier resolución empresarial que extinga el contrato de una trabajadora por razón de embarazo, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión por maternidad.

Esto significa que la empresa no puede simplemente alegar que la trabajadora no ha superado el periodo de prueba como justificación para el despido. Para que el despido sea válido, el empleador debe demostrar con pruebas objetivas y tangibles que la decisión se basa en causas estrictamente profesionales, productivas o disciplinarias, y que estas causas no están relacionadas con el embarazo o la maternidad.

La carga de la prueba recae sobre la empresa, lo que dificulta significativamente la posibilidad de un despido discriminatorio. Este mecanismo legal busca equilibrar la relación laboral y proteger los derechos de las trabajadoras embarazadas, garantizando que puedan ejercer su derecho a la maternidad sin temor a perder su empleo. La jurisprudencia ha reforzado esta protección, estableciendo precedentes que favorecen a las trabajadoras en situaciones similares.

Además, el Estatuto de los Trabajadores también contempla situaciones en las que la trabajadora necesita solicitar una baja médica durante el embarazo o llega el momento del parto. El artículo 14.3 establece que situaciones como el riesgo durante el embarazo, el riesgo durante la lactancia, el nacimiento o la adopción interrumpen el cómputo del periodo de prueba siempre que exista un acuerdo entre ambas partes.

Esto significa que el periodo de prueba puede congelarse durante la baja, retomándose una vez que la trabajadora regrese al trabajo. Sin embargo, es fundamental destacar que esta interrupción solo se produce si existe un acuerdo previo con la empresa. La falta de acuerdo no implica necesariamente la pérdida de la protección, pero puede generar complicaciones en la interpretación del periodo de prueba.

Es recomendable que la trabajadora documente cualquier acuerdo o comunicación relacionada con la interrupción del periodo de prueba para evitar futuros conflictos. En resumen, la ley española ofrece una protección integral a las trabajadoras embarazadas durante el periodo de prueba, garantizando su estabilidad laboral y su derecho a la maternidad. Es importante que las mujeres conozcan sus derechos y busquen asesoramiento legal en caso de ser necesario para defender sus intereses





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