Curro y Manuel deciden ocultar a Trini en un lugar secreto para protegerla de las amenazas de Leocadia y evitar que testifique bajo coacción en la Joyería Llop.

La tensión en la trama de la serie La Promesa alcanza su punto máximo cuando Curro y Manuel toman la drástica decisión de proteger a Trini. Ambos hermanos reconocen que la joven ha recibido amenazas veladas por parte de Leocadia, lo que genera un riesgo inminente para su integridad física y su capacidad para colaborar con la justicia. La preocupación central gira en torno a la seguridad de Trini mientras trabaja en la Joyería Llop, un lugar que Leocadia conoce a la perfección y donde podría ser localizada fácilmente.

Origen de las amenazas veladas

La situación comenzó a desmoronarse cuando Manuel tuvo que mentirle a su esposa, Ángela, para ocultar la verdadera naturaleza del peligro que acecha a Trini. Ángela notó los nervios de su cuñada y el regreso inesperado de la Joyería Llop a sus vidas, lo que generó sospechas legítimas. Manuel se siente incómodo por la mentira, pero considera que es una necesidad temporal para mantener a Trini a salvo de las represalias. Curro comparte esta preocupación, añadiendo que el miedo principal no es solo que Trini se eche atrás, sino que Leocadia pueda hacerle daño directo.

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Comparación con el caso de Esmeralda

La memoria del tratamiento recibido por Esmeralda en La Promesa pesa considerablemente sobre las decisiones actuales de los hermanos. Recuerdan claramente el final trágico o traumático que sufrió Esmeralda, lo que sirve como una advertencia severa contra cualquier movimiento precipitado o exposición innecesaria. Esta referencia histórica dentro de la narrativa demuestra que Leocadia no actúa de manera aislada, sino que mantiene un patrón de conducta hostil hacia las mujeres que se cruzan en su camino o que amenazan con revelar la verdad. La seguridad de Trini se considera prioritaria para evitar que se repita una dinámica similar de acoso o daño físico.

Desconfianza hacia la Guardia Civil local

A pesar de la gravedad de las amenazas, la idea de acudir a las autoridades oficiales se complica por la desconfianza generalizada hacia la figura del nuevo sargento de la Guardia Civil en Luján. Curro manifiesta abiertamente que no confía en el cuartelillo local y que la información que ha circulado sobre el nuevo sargento le genera una mala premonición. Esta falta de fe en la institución policial local los fuerza a buscar soluciones alternativas y extraoficiales para garantizar que Trini esté protegida durante las horas críticas en las que podría ser vulnerable al acoso de Leocadia.

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El plan de ocultación en La Promesa

Frente a la desconfianza institucional, Curro desarrolla un plan operativo para trasladar a Trini a una ubicación segura. Su estrategia consiste en llevar a la joven a una habitación secreta dentro del palacio de La Promesa, un lugar que el conde de Linaja conoce bien y que puede ofrecer aislamiento temporal. Curro guía a Trini por los pasadizos ocultos, pidiéndole que confíe en él mientras le asegura que el objetivo es puramente protector. La joven, aunque intranquila y sintiendo que está entrando en la boca del lobo, comprende que el contexto de las amenazas de Leocadia hace indispensable este riesgo controlado.

Contexto adicional sobre la seguridad

La decisión de mantener a Trini en el corazón de La Promesa responde a la lógica de que es más difícil para Leocadia acceder a un lugar fortificado que a la Joyería Llop. Aunque Trini siente temor por la encierro, Curro le reitera que después de lo ocurrido con Esmeralda, no pueden correr el riesgo de permitirle libertad de movimiento en un entorno hostil. Julieta, quien está al tanto de toda la operación, representa otra capa de complicidad familiar para asegurar que el plan no sea descubierto por las autoridades o por la propia Leocadia.