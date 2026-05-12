Protección de fuentes: el deber de los periodistasigne

El alcalde y miembros del Colegio de Xornalistas agradecieron la organizaciœn del acto y destacaron la necesidad de defender el periodismo en unaepoca en la que se cuestiona la libertad de expresiœn.

Alcalde de Pontevedra, concejales, decana y miembros de la dirección del Colegio de Xornalistas: Gracias por organizar y acogidaeste acto en una época donde no está de moda defender el periodismo.

En estos tiempos donde hay quiœen trata de entender la libertad de expresión como el derecho a decir lo que me da la gana sin pruebas, en una era en la que hay intentos indisimulados de confundirlo todo no tan œ como para que la gente cree las mentiras, sino, probablemente, para que nadie crea ya nada. Sabemos bien que no es el tipo de agenda que vaya a dar votos a un politico ni que haga vivir mejor a los periodistas que se implican en sus horas libres para organizar este tipo de actos.

Gracias, porque solo se puede entender esta dedicaciœn como un compromiso moral que muchas veces nos acompaña a los periodistas y que se resume en cinco palabras: PORQUE ALGUIEN TIENE QUE HACERLO. Porque las cosas irœan aun peor si no lo hiciese nadie. Gracias por ocuparos. Y gracias también por el premio.

Vaya por delante el agradecimiento al Colegio de Xornalistas, a quien haya propuesto la candidatura y a quienes decidisteis votarla. Estoy convencido de que Mary Bruce, la periodista de ABC News, y los compañeros Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua lo merecían bastante ms, así, por tanto primero compartirlo con ellos y desear que en Nicaragua y en tantos países del mundo se respetan la libertad de expresiœn y el derecho a la informaciœn





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