Análisis detallado de las posturas de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio sobre vivienda, sanidad y servicios públicos antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En vísperas de la jornada de reflexión, el 28 de noviembre de 2029, cuatro fuerzas políticas principales presentan propuestas divergentes para resolver la crisis de vivienda y la financiación de servicios públicos antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Estrategias sobre la crisis de vivienda y alquiler

El detonante principal para el adelanto electoral, decretado el 2 de octubre tras la caída de los decretos Maricarmen, sitúa la vivienda como el eje central de la campaña. Los partidos progresistas, liderados por Pedro Sánchez y Ada Colau, abogan por regular los precios del alquiler y blindar constitucionalmente el derecho a la vivienda, comprometiéndose a movilizar anualmente el 1 por ciento del Producto Interior Bruto para políticas habitacionales.

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Por el contrario, el Partido Popular y Vox se muestran partidarios de derogar la ley actual de vivienda. La estrategia del Partido Popular, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, se centra en incrementar la oferta mediante la construcción de nuevas viviendas, mientras que Vox, bajo la dirección de Santiago Abascal, propone dar prioridad a los españoles en el acceso a casas protegidas y prohibir el arrendamiento a personas migrantes en situación irregular.

Las formaciones de izquierdas más radicales, incluyendo el Frente Amplio y Podemos, van un paso más allá en la intervención pública. Ada Colau y sus aliados plantean la expropiación de viviendas o su uso a grandes tenedores, así como el establecimiento de contratos de alquiler regulados. El Partido Popular, por su parte, ha criticado la gestión actual y ha pedido una intervención inmediata sobre los precios, aunque sus propuestas de choque incluyen rebajas del 40 por ciento en los alquileres y la expropiación a fondos de inversión.

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Disputas sobre la financiación de servicios públicos y sanidad

La gestión de la sanidad, la educación y la dependencia sigue siendo un campo de batalla político, a pesar de que las competencias recaen mayoritariamente en las comunidades autónomas. Pedro Sánchez ha fijado el objetivo de financiación sanitaria en el 7 por ciento del Producto Interior Bruto, una cifra inferior al entorno del 8 por ciento que plantean otras formaciones de izquierdas como el Frente Amplio y Podemos.

Dentro del programa de gobierno socialista destaca el Plan Sonríe, que contempla incorporar progresivamente los tratamientos bucodentales básicos para adultos a la sanidad pública. Esta medida busca integrar servicios como la salud visual y la provisión de audífonos, respondiendo a la crítica de Ada Colau sobre la importancia de la salud dental frente a otras prioridades médicas.

El Partido Popular ha cuestionado el modelo de gestión pública directa preferente por los socialistas, argumentando que la financiación de servicios públicos debe equilibrarse con otras partidas presupuestarias. Alberto Núñez Feijóo ha destacado la necesidad de mejorar la eficiencia en la atención primaria, aunque sin especificar un porcentaje de aumento del gasto sanitario que compita directamente con la propuesta socialista del 7 por ciento.

Posicionamientos sobre desigualdad y derechos fundamentales

Los debates sobre igualdad de género y derechos LGTBIQ+ han marcado la narrativa de los últimos comicios. Las encuestas prevén una mayoría absoluta para el bloque de derecha formado por el Partido Popular y Vox, pero los últimos sondeos muestran un estrechamiento de la distancia con el bloque progresista. La pregunta clave es si la izquierda será capaz de revertir las predicciones, tal como ocurrió en las elecciones de 2023.

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Sobre la memoria democrática y el nuevo orden internacional, los partidos mantienen posturas divergentes. Vox ha mantenido una postura crítica hacia algunas narrativas históricas, mientras que el Partido Socialista Obrero Español ha reforzado su compromiso con las instituciones internacionales y los derechos humanos. El Frente Amplio ha abogado por una laicidad estricta y un apoyo firme a los derechos de las personas migrantes, diferenciándose de la propuesta restrictiva de Vox.

Impacto real y próximos pasos electorales

Con 35.953.542 electores residentes en España, 2.663.407 en el extranjero y 1.615.034 votando por primera vez, el margen de maniobra de los partidos depende de captar a este nuevo electorado. Los resultados del 29 de noviembre determinarán no solo la composición del Congreso, sino la viabilidad de las propuestas sobre vivienda y sanidad en los próximos cuatro años.

La jornada de reflexión del 28 de noviembre implica 24 horas de silencio electoral antes de que se abran las urnas. Los ciudadanos decidirán entre un modelo de mercado liberalizado en vivienda y sanidad, o uno de intervención estatal fuerte. El desenlace afectará directamente a las listas de espera médicas, los precios del alquiler y la protección social de los colectivos más vulnerables.