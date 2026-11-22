Comparativa detallada de los planes de vivienda del PP, PSOE, Vox y Frente Amplio. Análisis de estrategias para reducir el déficit de 750.000 casas y las medidas fiscales propuestas.

Los principales partidos políticos españoles presentan sus estrategias para afrontar la crisis de vivienda antes de las elecciones del 29-N, un momento crítico marcado por un déficit estimado de 750.000 hogares según el Banco de España entre 2021 y 2025. Este escaso suministro habitacional ha elevado los precios hasta niveles que amenazan la rentabilidad de las inversiones futuras.

Estrategia del PP para un millón de viviendas

El Partido Popular lidera su propuesta con la construcción de un millón de viviendas nuevas y la derogación de la actual Ley de Vivienda. Para lograr este objetivo masivo, Alberto Núñez Feijóo anuncia una reforma profunda del mercado inmobiliario que incluye la reducción del IVA del 10% al 4% para la primera vivienda de los jóvenes. Esta medida fiscal busca estimular la demanda inmediata y facilitar el acceso al mercado para la población más joven.

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El plan incorpora mecanismos administrativos urgentes como los desalojos de okupas en un plazo máximo de 48 horas. Además, se compromete a aprobar una nueva Ley del Suelo que agilice los trámites de licencias, estableciendo que los permisos se consideren aprobados si la administración no responde en tres meses. También prevé la transformación de oficinas y locales comerciales en viviendas asequibles.

La financiación de este ambicioso proyecto dependerá de la movilización de suelo público y privado en colaboración con las comunidades autónomas. El Partido Popular planea utilizar fondos del Instituto de Crédito Oficial y del Banco Europeo de Inversiones para apoyar la construcción industrializada. Esta estrategia busca aumentar la oferta rápidamente sin depender exclusivamente del gasto público tradicional.

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Compromiso del PSOE con el 1% del PIB

El Partido Socialista Obrero Español propone destinar el 1% del Producto Interior Bruto anual específicamente al sector de la vivienda. Su objetivo principal es la creación de un parque público estatal de 100.000 casas asequibles, conocidas como Casa47. Esta iniciativa busca ampliar el stock de vivienda social hasta alcanzar niveles similares a las economías más avanzadas de Europa.

Para proteger a los inquilinos, el PSOE impulsa la congelación de las rentas en las zonas donde el mercado está tenso y ofrece préstamos sin intereses para jóvenes. Además, establece un banco estatal de suelo para facilitar la disponibilidad de terrenos urbanizables y destina más de 25.000 millones del Instituto de Crédito Oficial a la financiación de proyectos de rehabilitación.

La estrategia socialista incluye también el apoyo a la construcción industrializada para reducir los plazos de entrega de las obras. Al contrario que el Partido Popular, el socialista mantiene la estructura regulatoria actual pero intensifica la intervención pública para garantizar el acceso a un techo digno mediante subsidios directos y control de precios en áreas críticas.

Medidas radicales de Vox y el Frente Amplio

Vox presenta un modelo basado en la priorización de los ciudadanos españoles para recibir las ayudas al alquiler y la compra. Su propuesta fiscal más notable es la reducción del IVA al 0% para la primera vivienda nueva de familias españolas, además de bonificar al 100% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la vivienda usada. Paralelamente, propone prohibir el alquiler a inmigrantes irregulares.

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En materia de seguridad urbana, Vox exige desalojos en menos de 24 horas, una cifra inferior a la propuesta por el Partido Popular. También planea gravar con mayor fiscalidad a los compradores no comunitarios y aplicar recargos específicos a las operaciones especulativas realizadas por grandes fondos de inversión.

Por su parte, el Frente Amplio aboga por la intervención total del mercado inmobiliario mediante la incorporación de 1,5 millones de viviendas públicas durante un plazo de doce años. Su herramienta principal es la expropiación de inmuebles a grandes tenedores, regulada según tramos de tamaño de cartera. También incluye limitar los precios del alquiler y fijar un recargo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para las segundas casas.

Impacto del déficit y consecuencias futuras

El déficit de 750.000 viviendas identificado por el Banco de España explica la urgencia de todas estas propuestas políticas. Los partidos coinciden en que es necesario movilizar suelo y reducir las trabas burocráticas para acelerar la construcción masiva. Sin embargo, difieren radicalmente en si la solución debe basarse en la liberalización del mercado o en la expansión del sector público.

Las diferencias en las estrategias fiscales, como los tipos de IVA propuestos, afectarán directamente a la capacidad de endeudamiento de las familias. Mientras unos buscan reducir impuestos para fomentar la compra, otros priorizan el control de alquileres para mantener la estabilidad social. El escenario actual obliga a elegir entre un modelo de oferta libre o un sistema de protección social intensiva.