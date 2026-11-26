Un análisis detallado de las reformas necesarias para transformar la justicia española en un sistema más predecible, homogéneo y eficiente que fortalezca la confianza ciudadana y el desarrollo económico.

La justicia española atraviesa un momento crítico que exige reformas de fondo estructurales, dado que el funcionamiento adecuado de este sistema es fundamental para garantizar el desarrollo económico, el progreso social y, sobre todo, la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.

Para lograr un sistema más predecible, homogéneo y eficiente, es imperativo abordar una serie de desafíos que han persistido durante décadas. En primer lugar, se ha identificado la necesidad de establecer reglas comunes a nivel nacional, eliminando la fragmentación actual. Esto implica regular lo esencial en todo el territorio, organizar los servicios comunes sin jerarquías superfluas y asegurar que la elección de los directores se realice estrictamente por mérito y capacidad.

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Cada tribunal debe unificar criterios jurisprudenciales para que la respuesta a un mismo asunto no dependa de la suerte de la plaza a la que se reparta el caso, garantizando así la igualdad ante la ley. Asimismo, el intento previo de negociación obligatorio ha generado ineficiencias, aumentando los tiempos de resolución, los costes y la inseguridad jurídica debido a criterios de admisión dispares.

Vías de Solución y Ejecución de Sentencias

Se proponen tres vías de solución: corregir la ley con reglas claras, sustituir el requisito por una conciliación ante letrado ya iniciado el proceso, similar al orden social, o devolver la negociación a la voluntad de las partes con incentivos fiscales, evitando que se convierta en un peaje que beneficie al incumplidor. La segunda área prioritaria de mejora se centra en la ejecución de sentencias y la gestión económica de los procesos, donde los datos muestran resultados negativos.

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Se propone que el demandante indique su cuenta bancaria para pagos extrajudiciales y que la consignación en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales se regule estrictamente, permitiendo a los procuradores actuar como agentes de ejecución bajo la dirección letrada, siguiendo modelos de otros países como Portugal o Francia. La venta de inmuebles embargados debería preferentemente realizarse a través de entidades especializadas para obtener mejores precios, beneficiando tanto al acreedor como al mercado.

Además, se destaca la urgencia de contar con datos actualizados sobre ocupantes y cargas tributarias para mejorar las subastas judiciales. En paralelo, es indispensable establecer un arancel estatal que fije los honorarios profesionales y las costas judiciales en función de la duración, alcance y cuantía del procedimiento, restableciendo la seguridad jurídica tras la nulidad de los baremos colegiales.

Urgencia en Subastas Judiciales y Aranceles

El Salario Mínimo Interprofesional debería sustituir al IPREM como referencia de umbrales económicos, y se debe recuperar la vivienda usurpada en 48 horas mediante un procedimiento sumario, trasladando la atención a la vulnerabilidad de los ocupantes a la administración pública y no al titular de la vivienda. La tercera dimensión de la reforma abarca la digitalización, la inteligencia artificial y la gestión del personal judicial.

Se busca convertir al letrado de la administración de justicia en un verdadero director del proceso, adaptando la tramitación a cada caso concreto y suprimiendo trámites innecesarios. Los tribunales superiores deberían poder consultar dudas procesales al Tribunal Supremo para fijar doctrina vinculante en plazos breves, evitando la incertidumbre.

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Digitalización e Inteligencia Artificial Judicial

En cuanto a la gestión de recursos humanos, los nombramientos de altos cargos deben basarse en criterios objetivos de mérito y capacidad, utilizando la inteligencia artificial como herramienta imparcial para evaluar candidatos, lo que exige transparencia si se desvía de sus recomendaciones. Se propone una función pública orientada al rendimiento, con evaluación de desempeño e indicadores públicos.

Finalmente, la inteligencia artificial debe regularse para robotizar actuaciones rutinarias como notificaciones y traslados, sin sustituir a jueces o letrados, sino asistiéndoles. Las resoluciones judiciales deberían incluir como anexo las propuestas de la IA, explicando su uso para garantizar la transparencia y la previsibilidad, mejorando así la calidad de la justicia sin perder su esencia humana.