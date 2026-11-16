El Partido Popular propone una ley para restaurar el voto de hasta 200.000 exiliados vascos, prometiendo ayudas al retorno y reparación de derechos vulnerados por la violencia de ETA.

El Partido Popular ha presentado una iniciativa legislativa destinada a restablecer el derecho al sufragio de entre 150.000 y 200.000 ciudadanos que se vieron forzados a abandonar el País Vasco y Navarra debido a las amenazas del terrorismo de ETA. Esta propuesta, incluida en su programa electoral, busca corregir lo que el partido califica como una violación del derecho fundamental a la libre elección de domicilio durante la etapa de mayor actividad de la organización armada.

El líder del Partido Popular, Pedro Feijóo, respalda la redacción de una normativa específica que permitiría a estos exiliados y sus descendientes votar en sus municipios de origen. El documento fundamenta su constitucionalidad en el principio de igualdad, argumentando que la medida no lesiona la igualdad constitucional, sino que tiene como objetivo preciso reparar una desigualdad causada por la coacción terrorista. La iniciativa incluye además un paquete de ayudas económicas para facilitar el retorno de estas familias a sus lugares de nacimiento.

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Mecanismo de la reforma electoral

La propuesta del Partido Popular no modifica el censo electoral general, sino que repara una alteración previa causada por la huida forzada. Los juristas que asesoran al proyecto explican que la excepción constitucional es legítima porque el abandono de la residencia no fue voluntario. El cambio de domicilio estuvo determinado por la presión del entorno etarra, lo que rompe el vínculo natural entre la residencia actual y el ejercicio del derecho al voto.

Este mecanismo permite que los ciudadanos exiliados participen activamente en la vida política de la comunidad de la que fueron excluidos ilegalmente. El borrador maneja detalles técnicos sobre cómo se validaría esta participación sin alterar el padrón municipal vigente en las zonas de acogida. Se busca garantizar que la decisión de votar en el municipio de empadronamiento original sea un derecho opcional y perfectamente ajustado a la normativa vigente.

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Posiciones de los actores y respaldo jurídico

Un comité de expertos juristas ha informado al Partido Popular sobre la viabilidad de esta reforma. Estos asesores, algunos de los cuales formaron parte del equipo que consultó al anterior gobierno popular, consideran que la iniciativa es constitucional al 100%. Su asesoramiento técnico pretende evitar los errores políticos que frenaron proyectos anteriores, asegurando que la base legal es sólida y resistente a posibles recursos.

Las fuentes del equipo de campaña del Partido Popular han detallado las cifras estimadas de exiliados, situándolas entre 150.000 y 200.000 personas. Estudios previos, como uno del CEU de 2007, cifraban en 180.000 los vascos que se marcharon por razones políticas entre 1980 y 2000. Otros informes indican que 157.417 personas dejaron el País Vasco para trasladarse a otras provincias españolas en ese periodo, aunque sin desglosar específicamente a los huyendo de la violencia.

Impacto real y próximos pasos legislativos

El Partido Popular tiene la intención de avanzar en esta norma durante el primer año de legislatura. El objetivo inmediato es habilitar este derecho para las elecciones municipales. Sin embargo, debido a la complejidad jurídica de diseñar la ley orgánica, la reforma no estará lista para los comicios locales de mayo. El proceso de aprobación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral se demorará al menos un año.

La comunidad política está atenta a los siguientes pasos legislativos del ejecutivo. El PP insiste en que la exclusión de estos ciudadanos fue ilegítima y que su reintegración electoral es una prioridad moral y jurídica. Se espera que la propuesta genere un debate nacional sobre cómo abordar las secuelas demográficas y políticas del terrorismo en el norte de España, asegurando que las futuras generaciones de exiliados puedan ejercer su ciudadanía plenamente.