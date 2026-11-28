El portavoz económico de Vox, Javier Figaredo, presenta un plan fiscal y de gastos que simula el modelo de Javier Milei, generando un déficit público estimado de 50.000 millones de euros.

El portavoz económico de Vox, Javier Figaredo, ha desvelado su estrategia financiera para un eventual gobierno de coalición con el Partido Popular en las elecciones del 29 de noviembre. Su propuesta se inspira directamente en las medidas de shock implementadas por el presidente argentino, Javier Milei, quien ya ha llevado a su país a una situación de recesión económica.

Recorte radical de gasto según Javier Figaredo

La propuesta central implica un recorte moderado del 50% sobre una partida presupuestaria de aproximadamente 224.000 millones de euros. Esta reducción eliminaría 112.000 millones de gasto público, una cantidad equivalente a todo lo que el Estado destina actualmente a Sanidad. La cifra supera el doble de lo asignado a Educación y cuatro veces el presupuesto destinado a orden público y seguridad.

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Figaredo identificó este margen de actuación ante la agencia Bloomberg, destacando la necesidad de revisar qué partidas se mantienen y cuáles se eliminan. El responsable económico de Vox sostiene que la mayor parte del gasto de las comunidades autónomas es "superfluo", ignorando que las comunidades gestionan competencias esenciales como la sanidad y la educación. Este planteamiento suma los más de 180.000 millones de euros que perciben las autonomías mediante entregas a cuenta de ingresos públicos.

Reforma fiscal y el modelo Milei aplicado a España

A este tajo presupuestario se suma una propuesta de reforma fiscal que priorizaría a las rentas más altas y generaría un agujero financiero significativo en las cuentas públicas. Figaredo sugiere que los primeros 22.000 euros estarían exentos de tributación en el IRPF, con un tipo del 15% hasta los 70.000 euros y un 25% para rentas superiores a esa cifra. Esta estructura beneficia claramente a los contribuyentes con mayores ingresos.

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Además de los cambios en el IRPF, Vox propone rebajas en los distintos tipos del IVA. El cálculo del partido ultraderechista estima una pérdida de recaudación de 40.000 millones de euros por estos conceptos fiscales. Esta combinación de medidas se alinea doctrinalmente con las políticas de Javier Milei en Argentina y el enfoque económico de Donald Trump en Estados Unidos, según señalan los críticos.

Reacciones y estimaciones oficiales sobre el impacto económico

Las autoridades oficiales y expertos en economía han cuestionado severamente la viabilidad y los efectos de estas medidas. El ministro de Hacienda, Arcadi España, calificó la propuesta de eliminar impuestos a las rentas altas mientras se recorta a la mayoría, advirtiendo sobre su origen ideológico. El Ministerio de Hacienda eleva la estimación del quebranto por la reforma fiscal hasta los 85.000 millones de euros, muy por encima de la cifra de Vox.

Si se suman los 112.000 millones de recorte de gasto a los 85.000 millones de pérdida de recaudación fiscal, la llegada de Vox al Gobierno dejaría fuera de combate un tercio del gasto público de España. Esto representaría un 11,5% del producto interior bruto del país, una magnitud económica considerable que afectaría a la estabilidad financiera nacional.

Análisis de expertos y contexto histórico de recortes

El profesor de Economía de la Universidad de Alcalá, Daniel Fuentes, criticó la falta de consistencia narrativa de Vox en economía. Señaló que sus propuestas varían entre posturas anarcocapitalistas y estatistas sin sustento real. Para Fuentes, los números presentados son prejuicios ideológicos sin base analítica sólida, dado que ignoran la realidad de las competencias autonómicas.

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El exsecretario de Estado de Derechos Sociales y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, Nacho Álvarez, comparó el plan de Vox con los recortes realizados por el Partido Popular entre 2012 y 2014. Señaló que el tajo planteado es casi tres veces superior a los 42.000 millones recortados en ese periodo. Álvarez advirtió que aquellos recortes sumieron a España en una crisis profunda y erosionaron pilares del Estado del Bienestar, previendo que un recorte similar quebraría el actual sistema.

Los datos proceden de la base de datos de la Clasificación Funcional del Gasto de las Administraciones Públicas (COFOG), con los últimos disponibles correspondientes a 2024. Estos datos reflejan que el gasto en protección social alcanza los 297.532 millones, de los cuales las pensiones de la Seguridad Social son una parte fundamental. Un recorte masivo en las partidas generales afectaría inevitablemente a este pilar social, con consecuencias directas para la ciudadanía española en los próximos años.