Propuesta de compensación económica a Koldo García según agendas del PP

Agendas de Leire Díez revelan supuesta oferta del Partido Popular a Koldo García para cambiar su testimonio. El abogado Alberto Durán niega las acusaciones de intento de soborno.

Un documento fechado el 25 de febrero de 2025 en las agendas personales de Leire Díez, exmilitante del Partido Socialista Obrero Español, contiene anotaciones que sugieren la existencia de una negociación económica entre el Partido Popular y Koldo García. Estas notas, que han circulado en medios de comunicación, insinúan que el partido conservador habría ofrecido una compensación financiera significativa a cambio de un testimonio específico.

Detalles de la nota en las agendas de Leire Díez

Las anotaciones encontradas en los cuadernos de Leire Díez hacen referencia directa a reuniones sostenidas entre Koldo García y el letrado del Partido Popular, inicialmente identificado erróneamente en el texto como Miguel Durán. En estos registros manuscritos, se lee explícitamente la frase "Koldo es un buen Aldama" junto a la mención de que el Partido Popular habría ofrecido "un pastizal", término coloquial que alude a una cantidad elevada de dinero. La autora de las notas, Leire Díez, ha aclarado en declaraciones a la Cadena SER que cometió un error al escribir el nombre y que se refería en realidad a Alberto Durán.

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La respuesta del abogado Alberto Durán

Frente a estas revelaciones, Alberto Durán, abogado defensor del Partido Popular y la figura central en las anotaciones, ha rechazado categóricamente cualquier implicación en un intento de soborno. Durán ha asegurado que las afirmaciones contenidas en las agendas son "absolutamente falsas" y ha negado rotundamente que se haya intentado comprar el testimonio de Koldo García. Para el letrado, la interpretación de estas notas como una prueba de corrupción es una distorsión total de la realidad jurídica y política del caso.

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El papel de Koldo García en el escándalo

Koldo García, exasesor de Transportes, se encuentra en el centro de esta controversia debido a su posición clave en las investigaciones sobre supuestas irregularidades. Según lo relatado por Leire Díez, la estrategia propuesta implicaba que García actuara como el comisionista o testigo que pudiera eludir consecuencias penales más severas, como la cárcel, a cambio de su confesión o declaración favorable. La dinámica descrita sugiere un intercambio donde la libertad personal del asesor se negociaba frente a una retribución económica que el Partido Popular supuestamente estaría dispuesto a cubrir.

Impacto político y las próximas declaraciones

Este nuevo giro en el caso genera tensiones adicionales en el panorama político regional, especialmente si se confirma la veracidad de las intenciones descritas en las agendas. La negación del abogado Alberto Durán choca frontalmente con las insinuaciones de Leire Díez, lo que obliga a esperar a una investigación exhaustiva para determinar si hubo una oferta real o si se trata de una malinterpretación de conversaciones privadas. La opinión pública y las instituciones competentes deberán analizar esta evidencia documental para esclarecer si existió un intento de influir en el testimonio oficial de Koldo García.