Jorge Rey anticipa el tiempo en España para Navidad y Nochevieja. Según sus cabañuelas, la estabilidad devolverá el sol a finales de diciembre pese a la inestabilidad previa.

Jorge Rey, conocido divulgador meteorológico, ha avanzado las condiciones climáticas previstas para España durante las fiestas de Navidad de este año, basándose en el método tradicional de las cabañuelas. Ante la proximidad del fin de noviembre y la entrada en diciembre, el experto asegura que la tendencia general será un descenso de temperaturas propio del inicio del invierno, aunque con fases de estabilidad que permitirán la aparición de sol.

Detalles técnicos de las cabañuelas

El método de las cabañuelas consiste en observar las características meteorológicas de los primeros días de cada mes para predecir el tiempo del mes completo. Jorge Rey combina este enfoque ancestral con los modelos numéricos actuales para generar su pronóstico. Según sus cálculos, el tiempo en España pasará por periodos de inestabilidad marcados por lluvias, especialmente en el oeste peninsular, Galicia, el Sistema Central y la Sierra de Cádiz, intercalados con etapas de estabilidad atmosférica.

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Cronología de la inestabilidad invernal

Los primeros cambios significativos se esperan para el 8 y 9 de diciembre, coincidencias con la luna nueva. Esta fase traerá una nortada que provocará lluvias en el norte peninsular y nevadas importantes en las montañas, con probabilidad de acumulación en Burgos, Soria y Vitoria. Entre el 12 y el 16 de diciembre, otra nortada intensificará la inestabilidad en el norte y aumentará las lluvias en el este y el Mediterráneo.

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Pronóstico para el 25 de diciembre

Sobre la celebración de Navidad, el 25 de diciembre, Jorge Rey pronostica que una borrasca con aire frío entrará el día 22. Aunque el golpe de frío intenso se situará principalmente en el este de Europa, en España se esperan días frescos pero estables. El meteorólogo afirma que, al final del periodo festivo, volverá a verse el sol, lo cual contrasta con la inestabilidad registrada en semanas anteriores.

Transición hacia enero y Reyes

Para el 27 de diciembre, el burgalés prevé una entrada de flows del oeste que afectarán los primeros días de enero con cierta tranquilidad, aunque con posibilidades de lluvias. Un cambio fuerte llegará con la luna nueva de Reyes, a principios de enero. Este fenómeno se combinará con corrientes del norte y del este, generando varios episodios de frío invernal durante el primer mes del año próximo.