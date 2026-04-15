Prohibir las redes sociales a menores: ¿Solución real o cortina de humo?

El debate sobre la protección de los menores en el entorno digital se centra en la edad como medida simplista. Se critica la hipocresía política que ignora el modelo de negocio de las plataformas, basado en la adicción y la captura de atención. La solución real exige una regulación técnica y un enfrentamiento al modelo económico, no solo prohibiciones.

Hay pocas cosas más rentables en política que pronunciar la palabra menores con gesto grave, anunciar una prohibición y presentarse inmediatamente como defensor del bien común. Es exactamente lo que está ocurriendo con las redes sociales . En España, el Gobierno ha anunciado su intención de prohibir el acceso a plataformas digitales a los menores de dieciséis años y de obligar a las plataformas a implantar sistemas efectivos de verificación de edad. Paralelamente, el Consejo de Ministros remitió al Congreso el proyecto de ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, y la Comisión Europea ha publicado ya directrices específicas para la protección de menores bajo el Digital Services Act, acompañadas incluso por un prototipo europeo de aplicación de verificación de edad. El mensaje político es simple, contundente y muy vendible: si el problema son las redes, cerrémosles la puerta a los menores.

El problema es que esa formulación tan cómoda es también intelectualmente tramposa. Porque no, el debate no consiste en decidir si queremos proteger a los menores. Eso ya está decidido. Pasar más de tres horas al día en redes se asocia con el doble de riesgo de problemas de salud mental y subraya la necesidad de actuar. La cuestión real es otra: si queremos protegerlos de verdad o simplemente escenificar una protección que suene bien en rueda de prensa, y de paso, crear un instrumento para cargarnos el anonimato en la red. Y son cosas muy distintas.

Que existe un problema, existe. Negarlo a estas alturas sería absurdo. El informe de las autoridades sanitarias estadounidenses deja claro que no puede concluirse que las redes sociales sean suficientemente seguras para niños y adolescentes, recuerda que pasar más de tres horas al día en redes se asocia con el doble de riesgo de problemas de salud mental y subraya la necesidad de actuar. La OCDE, por su parte, insiste en que el bienestar digital infantil exige un enfoque de sociedad completa, no una única medida mágica. Y la propia Comisión Europea habla ya abiertamente de privacidad, seguridad y protección de menores como prioridades regulatorias. Pero reconocer el problema no obliga a aceptar cualquier solución simplista.

La evidencia, cuando se lee completa y no convertida en eslogan, es mucho más matizada de lo que suelen admitir los políticos. Un trabajo publicado en Nature Human Behaviour recuerda algo fundamental: buena parte de la literatura encuentra asociaciones pequeñas y conflictivas, no pruebas causales definitivas, y señala expresamente que los resultados disponibles no permiten sostener una relación causal simple entre uso de redes y deterioro de la salud mental. A la política le encanta hablar de edad, porque la edad es fácil de entender, fácil de legislar y fácil de comunicar. Es más, el propio estudio insiste en que no todos los adolescentes viven las redes igual, y que los jóvenes con problemas de salud mental previos presentan patrones de uso diferentes, con más comparación social, mayor impacto emocional del feedback y menor satisfacción con sus relaciones online. Es decir: el problema no es uniforme, y por tanto tampoco debería serlo la respuesta.

Más aún: un estudio longitudinal publicado en JAMA en 2025 introdujo un matiz decisivo que muchos legisladores parecen empeñados en ignorar. Lo relevante no era tanto el tiempo total de pantalla como el patrón de uso adictivo. Los adolescentes con trayectorias crecientes o elevadas de uso adictivo de redes, móviles o videojuegos mostraban riesgos claramente mayores de ideación suicida, conductas suicidas y otros problemas de salud mental. Eso cambia completamente la conversación. Porque si el daño está más relacionado con la lógica adictiva que con el mero acceso, entonces prohibir por edad sin tocar el diseño persuasivo de las plataformas es como cerrar el bar a las diez pero dejar intacta la fábrica de alcohol. Y ahí aparece la gran hipocresía del debate.

A la política le encanta hablar de edad, porque la edad es fácil de entender, fácil de legislar y fácil de comunicar. Lo que no le gusta tanto es hablar del verdadero núcleo del negocio de las plataformas: sistemas algorítmicos diseñados para maximizar permanencia, notificaciones pensadas para interrumpir, recompensas variables, scroll infinito, recomendación opaca y captura masiva de atención. Eso ya no es un problema de menores: es un problema de modelo económico. Y enfrentarse al modelo económico exige algo bastante menos fotogénico que una prohibición: regulación técnica, supervisión, auditoría, sanciones y conflicto real con las plataformas.

España, de hecho, parece estar avanzando por los dos caminos a la vez, pero con mucho más ruido en uno que en otro. Por un lado, eleva el tono político, habla de prohibiciones y de urgencia generacional. Por otro, mantiene un silencio sepulcral sobre el diseño de las plataformas. La clave de la discusión, insisto, no está en la edad, sino en el modelo de negocio. Prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años puede ser una medida con una finalidad muy loable, pero también es una solución incompleta y, en última instancia, contraproducente si no se atajan los verdaderos problemas.

Enfrentar el desafío digital requiere un análisis profundo y soluciones integrales, que consideren no solo la edad, sino también la estructura misma de las plataformas y sus modelos de negocio. La atención se debe centrar en la prevención, la educación y la regulación de las prácticas que pueden ser dañinas para los menores, sin que ello implique la vulneración del derecho a la libre expresión y el acceso a la información. La protección de los menores en el entorno digital no puede ser abordada con soluciones simplistas. Es necesario un enfoque integral que considere tanto la edad como el uso adictivo de las plataformas digitales. Las medidas deben incluir la educación, la regulación del modelo de negocio de las plataformas y la supervisión del cumplimiento de las leyes.





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