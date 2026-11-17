El Estatuto de los Trabajadores prohíbe las horas extra nocturnas de 22:00 a 6:00 horas. Conoce las excepciones legales por urgencia y compensación de descanso para proteger la salud laboral.

El Estatuto de los Trabajadores establece una normativa estricta que impide a los empleados realizar horas extraordinarias durante su turno nocturno. Esta regulación protege la salud física y mental de los trabajadores expuestos a horarios entre las 22:00 y las 6:00 de la mañana. La norma busca minimizar los riesgos asociados a la alteración de los ritmos circadianos.

Prohibición General y Excepciones Legales

El marco legal vigente dictamina que no se pueden exigir horas extras a personal nocturno salvo en situaciones excepcionales de urgencia. También se permite en caso de retraso en el relevo si el empleado trabaja por turnos. Esta prohibición es un pilar fundamental para garantizar la seguridad en el entorno laboral y prevenir la fatiga extrema.

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Protección de la Salud y Seguridad

El trabajo nocturno implica riesgos especiales que pueden generar tensiones físicas o mentales importantes. El artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores limita la jornada máxima para proteger a los empleados en actividades de alto riesgo. Las autoridades establecen condiciones específicas para mitigar estos efectos adversos en la salud.

Definición del Horario Nocturno

Se considera trabajo nocturno aquel realizado entre las diez de la noche y las seis de la mañana. Esta franja horaria es definida por convenio colectivo o acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. La legislación tiene en cuenta los riesgos inherentes a esta jornada para establecer las normas de protección adecuadas.

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Vulnerabilidad de Menores y Contratos

Los menores de dieciocho años están completamente prohibidos de realizar horarios nocturnos. Tampoco pueden hacerlo las personas que tengan un contrato de formación. Estas restricciones buscan salvaguardar a los grupos más vulnerables frente a la alteración de sus ritmos biológicos naturales.

Excepciones por Irregularidades en los Relevos

El Real Decreto 1561/1995 permite dos excepciones para superar la jornada máxima si hay irregularidades en los relevos. Estas causan un exceso de horas no imputable a la empresa. En dichos casos, el tiempo adicional debe ser compensado con descansos adicionales para el trabajador.