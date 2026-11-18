Análisis de los programas de PSOE, PP, Vox, Podemos y Frente Amplio para las elecciones del 29 de noviembre 2026. Comparativa de medidas en vivienda, derechos sociales y seguridad ciudadana que marcarán la contienda.

Los cinco principales partidos políticos a nivel estatal han formalizado sus propuestas para las elecciones convocadas para el 29 de noviembre de 2026. La convocatoria electoral surge tras la negativa de las formaciones de derechas, incluyendo PP, Vox y Junts, a aprobar los decretos de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, una decisión que culminó con movilizaciones sociales y una huelga general reciente.

Extensión y estructura de los documentos electorales

El tamaño de los programas refleja la profundidad de las propuestas de cada fuerza política. Los documentos de las formaciones de izquierda son significativamente más extensos que los de la derecha. Frente Amplio presenta el texto más largo con 151 páginas y aproximadamente 900 medidas. Le sigue Podemos con 141 páginas y 442 medidas, mientras que el PSOE publica 114 páginas con 500 iniciativas.

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En el espectro de la derecha, el programa del PP es el más detallado con 64 páginas y 259 medidas concretas. El documento del partido liderado por Santiago Abascal es el más breve, con solo 66 páginas y 115 medidas, aunque oculta algunas medidas adicionales en el texto oficial.

Propuestas de vivienda del PSOE y el Frente Amplio

Pedro Sánchez y el Frente Amplio coinciden en destinar el uno por ciento del Producto Interior Bruto para garantizar el acceso a la vivienda. Los socialistas buscan movilizar anualmente ese porcentaje para crear un parque público, mientras que Pablo Bustinduy, portavoz de Frente Amplio, insiste en que la asignación vaya consagrada exclusivamente a esa creación. Ada Colau ha utilizado el lema un voto como una casa en su campaña, subrayando la centralidad del tema.

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Ambas formaciones apoyan la protección de personas vulnerables y la reforma constitucional para reconocer la vivienda como un derecho fundamental. En cuanto a la regulación de alquileres, el PSOE propone congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia para evitar incrementos abusivos. Frente Amplio aporta mayor detalle mediante una fórmula legal que limita el precio al menor valor entre el veinticinco por ciento de la renta neta media por hogar y el tope oficial.

Frente Amplio exige una ley de expropiación progresiva para grandes tenedores corporativos y contratos de arrendamiento de duración indefinida. El PSOE opta por un impuesto progresivo sobre viviendas no destinadas al alquiler asequible y propone ampliar la duración de los contratos sin eliminar las zonas tensionadas.

Posiciones conservadoras y medidas de seguridad

El PP y Vox centran su estrategia en la recuperación rápida de viviendas ocupadas por parte de sus propietarios. Alberto Núñez Feijóo propone una ley que permita la recuperación de la vivienda en cuarenta y ocho horas. Santiago Abascal presenta una medida más drástica, abogando por un desalojo en menos de veinticuatro horas.

Estas diferencias programáticas marcan una clara línea divisoria en el debate político español, donde los derechos sociales y la seguridad jurídica de la propiedad se enfrentan como ejes centrales de la campaña electoral que definirá el futuro político del país.