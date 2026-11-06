Programación completa de las Fiestas de la Almudena 2024 en Madrid

Descubre la agenda oficial de las Fiestas de la Almudena en Madrid con conciertos, ofrendas florales, triduos y eventos culturales en la catedral y la plaza de la Villa.

La Ciudad de Madrid se prepara para celebrar las Fiestas de la Almudena con una rica programación que combina la devoción religiosa, la cultura y la tradición. La conmemoración se centra en la catedral y la zona del Palacio Real, aunque se extenderá a múltiples ubicaciones estratégicas de la capital.

Ofrenda Floral y Ceremonias Religiosas

La ofrenda floral y solidaria del pueblo de Madrid es un acto central que tendrá lugar durante varias jornadas, con horarios que abarcan desde las 10:00 hasta las 20:00 horas. Los madrileños podrán acceder a la Catedral a través de la calle Bailén para depositar sus ofrendas con motivo de estas celebraciones. En la explanada de la Almudena, se celebrará una eucaristía solemne a las 11:00 horas, seguida inmediatamente de la procesión de la imagen de la Virgen.

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El programa religioso incluye además un triduo que tendrá su sede en la catedral a las 19:00 horas, consolidando el aspecto espiritual de los actos. Durante la mañana del día principal, las actividades en la plaza de la Villa comenzarán a las 11:30 horas con actuaciones de grupos locales que esperarán el paso de la imagen de la Virgen. Este evento marca el inicio de la sección cívica y cultural de las fiestas, conectando la fe con la identidad comunitaria.

Actividades Cívicas y Tradición Madrileña

Las Casass Regionales de Madrid serán las protagonistas de una actuación especial a las 16:00 horas en la Plaza de la Almudena. Tras este primer punto, se organizará un pasacalles que recorrerá la ciudad hasta llegar a la plaza de la Villa, involucrando activamente a la ciudadanía en la celebración. Esta dinámica refuerza el carácter participativo de las fiestas, permitiendo que el público se desplace entre los diferentes escenarios culturales de la capital.

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La Plaza Mayor se convertirá en un escenario histórico a partir de las 17:00 horas hasta las 19:00 horas. En esta emblemática ubicación se representarán bailes goyescos, danzas castellanas y bailes castizos de los siglos XIX y XX. Estos espectáculos tradicionales buscan recuperar la memoria cultural de Madrid, ofreciendo al visitante una experiencia inmersiva en la historia y el folklore de la región.

Agenda Musical y Eventos en Espacios Públicos

La música será un hilo conductor esencial en la programación con una amplia variedad de géneros y artistas. La Banda Sinfónica Municipal de Madrid actuará en la catedral a las 20:00 horas, cerrando la jornada religiosa con un concierto de gran nivel. Paralelamente, la Plaza de Chisperos acogirá un concierto lírico festivo a las 12:00 horas, diversificando la oferta cultural disponible para los asistentes.

Los escenarios privados y callejeros también tendrán un peso significativo en la agenda musical. Artistas como Casual Project y El Perro Club se presentarán en la Calle de la Puebla, 15 a las 21:30 horas. En Jazzville, situado en la Calle de Jesús Aprendiz, 19, Susana Ballesteros ofrecerá su espectáculo a la misma hora. Odojazz actuará en Clamores, en la Calle de Alburquerque, 14, a las 12:30 horas, mientras que Laura Low se presentará en Fulanita de Tal, en la Calle de Regueros, 9, a las 19:00 horas.

Otras Actos y Cierre del Programa

El Rock Bar Barracudas, localizado en la Calle de Brescia, 19, albergará a Seven red lions, Ikhorium y Aknia a las 21:00 horas, atrayendo a un público diverso. La música continuará en Café La Palma, en la Calle de la Palma, 6, con Abril a las 22:00 horas. Aimmbel actuará en Siroco, ubicado en la Calle de San Dimas, 3, a las 20:00 horas, mientras que Laura Bolmo se presentará en Dime que me quieres, en la Avenida de Pablo Iglesias, 6, también a las 21:00 horas. Elvira Garel Trío cerrará la agenda de actuaciones en Contraclub, en la Calle de Bailén, 16, a las 21:30 horas, completando así una jornada cultural extensa.