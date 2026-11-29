Descubre las principales propuestas del PSOE para las elecciones del 29N: reducción de jornada laboral, vivienda pública, sanidad y energía.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), bajo la dirección de Pedro Sánchez, ha presentado su programa electoral oficial con el objetivo de consolidar una mayoría absoluta progresista en las elecciones generales del 29 de noviembre. El documento titulado 'La fuerza de la gente. La fuerza de seguir avanzando' detalla una hoja de ruta de 114 páginas que busca transformar el mercado laboral, garantizar el acceso a la vivienda y reforzar el Estado del bienestar. La estrategia busca captar al electorado mediante medidas concretas que responden a las principales preocupaciones sociales y económicas del país.

Medidas Económicas y Reformas Laborales Propuestas

La prioridad económica del PSOE incluye reducir la jornada laboral semanal a 37,5 horas sin recortar el salario, avanzando progresivamente hacia las 35 horas semanales. Para sostener el poder adquisitivo de los ciudadanos, el partido garantiza que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se mantenga por encima del 60% del salario medio. Además, se plantea aprobar una Ley de Salarios Justos y aumentar la contribución fiscal de las rentas más altas, introduciendo un impuesto mínimo global sobre las grandes fortunas y determinadas grandes empresas para lograr una mayor equidad tributaria.

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El programa también se centra en mejorar las condiciones laborales y la protección de los trabajadores autónomos. En lo que respecta a la inflación, el PSOE busca garantizar que cualquier rebaja del IVA aplicada a bienes básicos se traslade íntegramente a los precios reales. Para evitar abusos y garantizar la transparencia en el mercado, se refuerza el papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como garante de la competencia leal y la protección del consumidor frente a prácticas monopolísticas.

Estrategia Integral de Vivienda y Transporte

El acceso a la vivienda es uno de los pilares centrales de la propuesta, que incluye la creación de un parque público de 100.000 viviendas destinadas a venta y alquiler asequible. Para financiar esta iniciativa, se destinará el 1% de la licitación anual de obra pública a constituir un fondo específico para la adquisición de vivienda protegida. Se priorizará el uso residencial de las viviendas existentes mediante un Impuesto contra la especulación de los fondos buitre y grandes propietarios, ampliando además la construcción de vivienda pública y social.

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En el sector del transporte y la infraestructura ferroviaria, el partido anuncia una inversión de 19.000 millones de euros en mantenimiento y seguridad entre 2026 y 2030. Esta cuantía responde a la necesidad de crear un Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria tras los graves accidentes ocurridos en Adamuz y Urda. Paralelamente, se impulsará el autoconsumo energético y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles para transitar hacia un modelo más sostenible y autónomo desde el punto de vista energético.

Sanidad, Educación y Derechos Sociales

El sistema de salud pública experimentará un refuerzo financiero significativo, situando su financiación en torno al 7% del Producto Interior Bruto (PIB). Las mejoras incluyen la ampliación de ayudas directas para tratamientos bucodentales básicos, abordando una necesidad histórica en la atención sanitaria. En el ámbito educativo, se avanzará hacia la universalización de la educación pública para niños de 0 a 3 años, estableciendo además que la matrícula del primer curso en las universidades públicas sea gratuita para eliminar barreras de acceso a la enseñanza superior.

En el frente social, el PSOE propone instaurar una prestación estatal por crianza para familias con hijos y establecer una Cuenta de Futuro de 1.000 euros por cada nacimiento, disponible para los menores al cumplir la mayoría de edad a los 18 años. La propuesta incluye también la aprobación de una Ley Orgánica contra la Violencia Vicaria y el refuerzo de los derechos LGTBI, garantizando la continuidad de los tratamientos hormonales para las personas transgénero. A nivel internacional, el partido promueve la solución de los dos Estados entre Israel y Palestina como vía para la estabilidad regional.

Líneas Estratégicas de Iván Redondo y el Partido Socialista

Iván Redondo, miembro clave del equipo del presidente Pedro Sánchez, ha destacado la importancia de la participación ciudadana, fijando en un 75% la meta de votantes para estas elecciones. Redondo ha afirmado que la derecha se equivoca al considerar imposible que el PSOE sea la primera fuerza política, señalando el mitin en Alcorcón del 15 de noviembre como un momento clave de movilización. Su estrategia se basa en sudar la camiseta hasta el último minuto para conseguir 176 escaños de mayoría absoluta progresista.

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El programa electoral también aborda la modernización digital y la transparencia institucional. Se proponen medidas para proteger los derechos digitales y regular el uso de la inteligencia artificial, asegurando que la tecnología sirva al bienestar común. Paralelamente, se refuerza la lucha contra la corrupción y se facilita el acceso a vivienda y servicios públicos en municipios rurales, buscando un equilibrio territorial queevite la despoblación. El documento completo está disponible para su consulta pública, permitiendo a los ciudadanos evaluar cada una de las propuestas detalladas por el partido de Pedro Sánchez de cara a la jornada electoral del 29 de noviembre.