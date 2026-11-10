Programa electoral del PP para las elecciones del 29N: los cuatro pilares de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo presenta la hoja de ruta del Partido Popular para el 29N, centrada en reparar el Estado, regenerar la democracia y recuperar la ambición nacional.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha desvelado este martes la hoja de ruta de su formación para las elecciones convocadas para el 29 de noviembre. Durante la presentación del programa electoral, el político gallego ha estructurado la estrategia del PP en torno a cuatro grandes pilares fundamentales que buscan transformar la gestión pública: reparar al Estado, regenerar la democracia, unir a la nación y recuperar la ambición y la autoestima del país.

Feijóo ha calificado el momento actual como el más trascendental de los últimos cincuenta años en la historia reciente de España. El líder popular ha subrayado que el programa está diseñado para gobernar con prioridades claras y ha exhortado a la ciudadanía a guardar el texto para juzgar su cumplimiento en cuatro años. Ha asegurado que no aceptará excusas basadas en la herencia recibida y ha prometido ser evaluado tras la legislatura.

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Rendición de cuentas y transparencia en el Estado

El eje principal del discurso se ha centrado en la reparación del Estado, denunciando que los ciudadanos perciben su ausencia cuando más lo necesitan, tanto en las fronteras como en el mantenimiento de la red ferroviaria. Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que, en los primeros cien días de gobierno, no se quedará ningún gasto escondido bajo la alfombra. La gestión pública se regirá por la transparencia absoluta, eliminando los incentivos para aquellos directivos que conduzcan empresas públicas hacia el desastre.

Se pretende combatir la excesiva carga legislativa y se ha invocado el lema de la revolución de la decencia para limpiar la imagen de la política. El líder del PP ha destacado su trayectoria de tres décadas sin casos de corrupción en sus equipos y ha exigido que los presupuestos se presenten anualmente, llegando a dos en el próximo año para ajustarse a la realidad económica. La democracia debe poder debatir y votar las leyes, con un gobierno sometido a control constante.

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Regeneración democrática y lucha contra la corrupción

La regeneración democrática incluye medidas estrictas contra la impunidad. Se ha afirmado que la dignidad de la nación es sagrada y que los condenados por terrorismo no deben tener cabida en las instituciones públicas. Una de las reformas más ambiciosas propicia que el Fiscal General del Estado deje de estar a las órdenes del Gobierno de turno para garantizar su independencia real. Se busca proteger los recursos que pertenecen a los españoles de posibles secuestros ilegítimos por parte de intereses políticos.

Alberto Núñez Feijóo ha insistido en que no se puede convertir cada diferencia política en un muro infranqueable. Aunque existen intereses distintos, es necesario volver a reconocerse como ciudadanos de una misma nación. La unidad nacional se construye sobre el respeto mutuo y la superación de la fragmentación que ha caracterizado a la política reciente. La lucha contra la corrupción se aborda desde la ética y la ley, sin excepciones.

Unión nacional y pacto territorial equilibrado

Reunir a la nación implica también reconstruir el pacto territorial de manera coherente. La estrategia del Partido Popular apunta a que lo que es de todos se defenderá entre todos los ciudadanos. Se propugna la movilidad libre dentro del Estado, permitiendo que una tarjeta sanitaria valga en cualquier lugar de la geografía nacional. Las empresas deben poder expandirse a otras comunidades autónomas sin necesidad de permisos adicionales que frenen su crecimiento económico.

La cohesión social se ve reforzada con la garantía de que las pensiones se revalorizarán todos los años, sí o sí. Se busca que un trabajador pueda utilizar el tren sin problemas en todo el territorio y que las empresas inviertan sabiendo que tendrán el suministro de energía necesario. Un plan de infraestructuras permitirá revertir el deterioro acumulado, anteponiendo el mantenimiento y la conservación a la nueva construcción, con los recursos suficientes para ejecutar estas obras.

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Recuperar la ambición y el bienestar social de España

El último pilar se centra en recuperar la autoestima de España convirtiéndola en una potencia energética de Europa. Esto incluirá una rebaja de la carga fiscal en el recibo de la luz y una gestión eficiente de los recursos naturales. En materia de fronteras, se propone la identificación en un máximo de siete días a quienes crucen ilegalmente y devoluciones sin demora. Se revisará la nueva Ley de Nacionalidad para exigir residencia legal y continuada, así como el conocimiento del idioma y los valores constitucionales.

La atención a la vida cotidiana de los ciudadanos es fundamental. Se propone una sanidad pública con médicos y profesionales suficientes, eliminando las zonas tensionadas y el índice de precios que han introducido incertidumbre. La educación busca pasar de los peores resultados en PISA a los mejores al final de la legislatura, con profesores con autoridad. Para los jóvenes, se facilitará el acceso a la vivienda y se reducirá el IRPF de los trabajadores y autónomos de 18 a 35 años.