Vox presenta su programa electoral para el 29N con 115 medidas. Destacan el cierre de fronteras, la expulsión de irregulares y la prioridad nacional en vivienda y sanidad.

Vox, bajo la dirección de Santiago Abascal, ha oficializado su candidatura y hoja de ruta para los comicios del 29 de noviembre mediante un extenso documento de 55 páginas. Este programa electoral, titulado con el lema "Es sentido común", consolida un plan de 115 propuestas concretas organizadas en 13 bloques temáticos. El texto posiciona la gestión de la inmigración, el acceso a la vivienda, la reducción fiscal y la desregulación económica como los pilares fundamentales de su oferta política.

Estrategia migratoria y cierre de fronteras

La política migratoria constituye el eje vertebrador del discurso de Vox para estas elecciones generales. El partido propone la prohibición inmediata de cualquier tipo de regularización masiva de extranjeros en España. Se plantea la supresión total de la figura jurídica del arraigo, eliminándola como vía legal para la regularización administrativa de ciudadanos sin papeles. Esta medida busca detener el flujo de nuevas solicitudes de estatus legal mediante la vía administrativa ordinaria.

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El documento establece un plan de "remigración" dirigido a facilitar el retorno voluntario o forzoso de extranjeros que dependan de subsidios públicos o que no contribuyan económicamente al Estado. Se contempla la expulsión y devolución inmediata de todas las personas que permanezcan en situación irregular en el territorio nacional. Además, se sugiere la deportación inmediata de quienes cometan delitos graves, presenten reincidencia en faltas leves o atenten contra las costumbres españolas y la dignidad de la mujer.

En materia de control fronterizo, Vox exige la militarización de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas. Se propone el despliegue activo de las Fuerzas Armadas, con un foco estratégico en las ciudades de Ceuta y Melilla. El partido aboga por un rechazo inmediato en frontera y por la suspensión de la cooperación al desarrollo con países que no colaboren en la repatriación de sus nacionales. También se plantea el veto al alquiler de viviendas a personas sin residencia legal y la persecución penal de los empadronamientos fraudulentos.

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Medidas sociales y sanitarias con prioridad nacional

El concepto de "prioridad nacional" se extiende a toda la red de protección social y servicios públicos. Vox propone reservar el Ingreso Mínimo Vital exclusivamente para ciudadanos españoles que acrediten insuficiencia de recursos. Se excluye de este beneficio a cualquier extranjero, independientemente de su situación administrativa. Asimismo, se restringe el acceso a subsidios sociales, becas de comedor, ayudas al transporte y plazas de guardería pública, dándoles preferencia absoluta a la ciudadanía española.

En el ámbito de la sanidad, el programa de Vox contempla la exclusión sistemática de los inmigrantes en situación irregular de la cobertura del sistema público de salud. Solo se garantizaría la atención médica en casos de urgencias vitales que pongan en riesgo inmediato la vida. Se propone la retirada total de fondos y convenios a las ONGs que, según la formación, estén vinculadas a la inmigración ilegal o al tráfico de personas. Se incluye además la posibilidad de gravar las remesas de dinero enviadas por residentes al extranjero.

Reforma educativa y normativas culturales

La intervención del Estado en el sistema educativo se centra en la limitación de la diversidad cultural en las aulas. Vox propone establecer cupos máximos de alumnos procedentes de otras culturas o sin dominio del idioma español. Se sugiere la retirada de menús halal en las comedores escolares y la supresión de los convenios de enseñanza de la lengua árabe y la cultura marroquí. Estas medidas buscan priorizar la integración lingüística y cultural bajo criterios estrictos.

La normativa sobre vestimenta y símbolos religiosos también es central en el plan. Se prohíbe el uso del burka y el niqab en todos los espacios y edificios públicos. En materia de nacionalidad, se exigen requisitos más estrictos para su adquisición, se revisan los casos de fraude y se establece la pérdida automática de la nacionalidad no originaria ante la comisión de delitos graves. El silencio administrativo positivo se elimina en todas las solicitudes de extranjería y permisos de trabajo.