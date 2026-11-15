Programa de PP y Vox: Reversión de leyes y fin de la autonomía catalana

El plan conjunto del Partido Popular y Vox para las elecciones del 29N incluye la derogación de la ley de vivienda, la recuperación de delitos contra la unidad del Estado y la eliminación del concierto económico catalán.

El Partido Popular y Vox establecen hoy su hoja de ruta para las elecciones generales del 29N, presentando un programa común que marca un giro drástico hacia la recentralización del Estado y la revisión de las políticas sociales y jurídicas actuales. Esta alianza estratégica busca desmantelar las estructuras de autogobierno catalán y eliminar medidas progresistas, priorizando la uniformidad jurídica y administrativa en todo el territorio español. Los documentos oficiales revelan una convergencia absoluta en temas clave como la seguridad ciudadana, la financiación autonómica y la regulación de los mercados residenciales.

Reversión de derechos y leyes vigentes

El documento del Partido Popular anticipa que, si los números electorales lo permiten, la cooperación con Vox será sencilla debido a su alineación ideológica en puntos estratégicos. Ambas formaciones asumen propuestas que debilitarían la lengua catalana y torpedearían la regulación de los alquileres mediante la derogación inmediata de la ley de vivienda. Además, se comprometen a revisar la ley trans para eliminar la libre autodeterminación registral del sexo, una medida que busca revertir los derechos de identidad de género alcanzados por la administración anterior.

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El enfoque de ambas fuerzas se basa en la idea de prioridad nacional para el acceso a ayudas públicas, replicando la filosofía introducida por Vox en sus pactos autonómicos. Este enfoque implica un endurecimiento significativo de las políticas migratorias, de seguridad y en materia penal. La derogación de la ley de memoria democrática también está contemplada, marcando un punto de inflexión en la narrativa histórica y política del país.

Recentralización y control del territorio

El diagnóstico compartido por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal sostiene que el Estado ha perdido presencia, lo que exige un reforzamiento inmediato y directo de las instituciones centrales. Esta postura implica inevitablemente un retroceso en el autogobierno catalán, con el objetivo expreso de uniformizar las competencias autonómicas. La estrategia apunta a una recentralización que favorezca al Estado en detrimento de las capacidades exclusivas de las comunidades, incluyendo País Vasco, Navarra y Catalunya.

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En los primeros seis meses de mandato, ambas formaciones anuncian una auditoría exhaustiva para identificar dónde ha desaparecido la Administración general y restablecer su presencia física y operativa. El documento indica claramente que se actuará primero donde aquella presencia se haya debilitado, con especial atención a las regiones con mayor tradición de autogobierno. La Administración general ejercerá sus competencias en toda España, impulsando estándares comunes y sistemas digitales intercomunicados.

El texto del Partido Popular critica que se haya aceptado que la igualdad pueda negociarse en intercambios parlamentarios, aludiendo a los pactos del Ejecutivo de Pedro Sánchez con formaciones soberanistas. Se afirma que las identidades no deben pesar más que la ciudadanía compartida, justificando así la intervención directa del gobierno central en materias que actualmente están transferidas a las autonomías.

Endurecimiento penal y fin del indulto político

Si PP y Vox gobiernan, prometen una clara involución en las medidas que desjudicializaban el conflicto político entre Catalunya y el Estado. Ambas formaciones anuncian la recuperación del delito de sedición, derogado en diciembre de 2022 tras un acuerdo entre el PSOE y ERC. Esta medida busca volver a tipificar como delito la resistencia civil o la no cooperación con la autoridad durante manifestaciones o procesos políticos.

Asimismo, se contempla la reintroducción del delito de convocatoria de referéndum ilegal, argumentando que ningún proyecto político está por encima de la ley. Vox propone agravar el tipo delictivo de malversación de caudales públicos y plantear la ilegalización de partidos, asociaciones u organizaciones que atenten contra la soberanía e independencia de España. El Partido Popular añade que prohibirá que el derecho de gracia se utilice como contraprestación política para formar o mantener un Gobierno.

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Una nueva ley del indulto excluirá la posibilidad de aplicar este beneficio a delitos contra la integridad territorial o el orden constitucional, excluyendo explícitamente a los dirigentes independentistas condenados en 2021. Además, el PP plantea que el Tribunal Constitucional no será una segunda instancia sobre el Tribunal Supremo, limitando así los recursos de amparo que han utilizado los dirigentes independentistas para revisar sus condenas.

Eliminación de la financiación singular catalana

El Partido Popular cierra definitivamente la puerta a la singularidad de la financiación para Cataluña. La aspiración de un sistema de financiación singular, defendido por Esquerra Republicana de Catalunya, o de un concierto económico similar al vasco o navarro, reivindicado por Junts, será del todo inviable bajo un gobierno de coalición entre PP y Vox.

Esta decisión busca eliminar las diferencias fiscales y económicas que otorgan mayor capacidad de recaudación y gasto a Cataluña, Navarra y País Vasco. El modelo propuesto por ambas formaciones implica un sistema uniforme donde las competencias y los recursos se gestionan de manera centralizada, sin excepciones históricas o políticas. Este cambio estructurará la relación económica entre el Estado y las comunidades autónomas bajo estrictos criterios de igualdad y control central.