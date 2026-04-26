Profesor Californiano Arrestado por Intento de Ataque en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

Cole Allen, un profesor de California, fue detenido tras irrumpir armado en el hotel Washington Hilton durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Confesó su intención de atacar a miembros de la administración Trump. El presidente Trump lo describió como un 'lobo solitario'.

El individuo detenido tras irrumpir armado en el hotel Washington Hilton, lugar donde se celebraba la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, ha sido identificado como Cole Allen , un profesor y desarrollador de videojuegos de 31 años originario de Torrance, California.

Fuentes de la Fiscalía de Estados Unidos revelaron su identidad a Fox News, confirmando que Allen confesó a las autoridades su intención de atacar a miembros de la administración Trump. El presidente Donald Trump, en una conferencia de prensa posterior al incidente, describió a Allen como un 'lobo solitario' y una 'persona con graves problemas', una evaluación respaldada por las autoridades, quienes aseguran que actuó solo y que no existe una amenaza continua.

El arresto se produjo cuando Allen, portando un arma de fuego, intentó forzar un control de seguridad en el hotel, corriendo a través del vestíbulo y disparando antes de ser sometido por agentes del Servicio Secreto. El presidente Trump compartió imágenes del arresto en su red social Truth Social, incluyendo fotografías de Allen esposado en el suelo y videos de las cámaras de seguridad que muestran la confrontación.

Según el mandatario, Allen disparó a un agente, quien afortunadamente resultó ileso gracias a su chaleco antibalas. El incidente provocó la evacuación inmediata del salón de baile donde se encontraba la cena, con Trump y otros altos funcionarios siendo retirados tras escuchar los disparos. Testigos, como un periodista de EFE presente en la gala, describieron el despliegue de agentes del Servicio Secreto con rifles de asalto y las instrucciones a los asistentes para buscar refugio.

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Janine Pirro, declaró que Allen será presentado ante el tribunal federal el lunes, anticipando la presentación de cargos criminales adicionales, enfatizando que las investigaciones preliminares indican una 'clara intención de causar el mayor daño posible'. Las autoridades han confirmado que Allen es un 'actor solitario', descartando la participación de cómplices y asegurando que no existe una amenaza persistente para el público.

El jefe interino del Departamento de la Policía Metropolitana (MPD), Jeff Carroll, detalló que Allen portaba un 'arsenal' que incluía una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos al momento del asalto. A pesar del intercambio de disparos, Allen no fue alcanzado por las balas y fue trasladado a un hospital para una evaluación médica. La investigación, ahora un esfuerzo conjunto entre el Servicio Secreto, la Policía Metropolitana y el FBI, se centra en determinar los motivos detrás del ataque.

Trump, por su parte, minimizó la amenaza, afirmando que Allen estaba 'muy lejos' de alcanzarlo y describiéndolo como un 'loco' que difícilmente podría haber superado las medidas de seguridad del salón de baile. El incidente marca el regreso de Trump a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca después de varios años de ausencia, un evento que tradicionalmente ha sido objeto de controversia y protestas





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